Резкое потепление: в Москве температура поднимется до +17 градусов

Москвичей ждёт существенное повышение температуры воздуха. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России.

В начале недели столбики термометров днём будут колебаться от +7 до +11 градусов. По ночам возможен «минус».

С четверга в Москве начнёт постепенно теплеть, а к воскресенью, 31 марта, температура воздуха днём поднимется до +12…+17 градусов. Плюсовая температура установится и в ночные часы — до +2…+7 градусов.

В пятницу и выходные дни синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшими дождями.

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