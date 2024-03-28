Амурскую область накрыла пришедшая из Китая и Монголии песчаная буря

В Амурской области небо окрасилось в оранжевый цвет. Это стало следствием песчаной бури, пришедшей из Китая и Монголии, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над нашей областью является жёлтый/оранжевый цвет туч. Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, не закреплённые ещё травяным покровом.

Метеорологи добавили, что песчаные бури задержатся в Амурской области ещё несколько дней. Специалисты рекомендуют жителям региона по возможности не выходить из дома, а на улице беречь глаза от попадания песка и пыли.

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