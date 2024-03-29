Температура превысит норму на 7 градусов: Гидрометцентр обновил прогноз погоды в Москве

В Москву идёт потепление. Об этом свидетельствует обновлённый прогноз Гидрометцентра.

Завершающие март выходные в Москве будут тёплыми, в том числе и первые дни апреля. Волны южного тепла обеспечат превышение температуры над климатической нормой в 6-7 градусов.

В грядущую субботу, 30 марта, в столице пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +11…+13 градусов. В воскресенье синоптики обещают облачную погоду без существенных осадков, до +14…+16 градусов днём.

В первые дни апреля температура поднимется до +12…+17 градусов. Во вторник местами возможен небольшой дождь.

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