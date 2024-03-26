Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Психолог поделилась простым трюком, который мгновенно останавливает панические атаки

Психолог поделилась простым трюком, который мгновенно останавливает панические атаки
Этот трюк останавливает панические атаки
Аудио-версия:
Комментарии

Панические атаки представляют собой интенсивные волны страха. Симптомы могут быть настолько сильными, что человеку кажется, что он умирает. Кейтлин Бейкер — психиатр, психолог, специализирующийся на тревоге в Аппалачском консультационном центре по улучшению жизни, — рассказала о простом трюке, который мгновенно останавливает приступ паники.

Поможет кислый леденец или конфета. Неожиданный вкус, по словам эксперта, должен избавлять от страха и беспокойства, переместив внимание на интенсивное ощущение на языке.

Симптомы паники должны замедлиться, как только ваши вкусовые рецепторы освоят шок от кислого.

Такой способ отвлечения временно успокаивают миндалевидное тело — область мозга, отвечающая за активацию реакции «бей или беги», которая и может вызвать симптомы панической атаки.

Читайте также:
Такоцубо: кардиолог назвала ключевые симптомы синдрома разбитого сердца

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android