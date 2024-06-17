Врач раскрыл неожиданную причину утренних головных болей

Многие списывают головную боль по утрам на недосып или обезвоживание после сна. Однако врач Мишель Йоргенсен назвала неожиданную причину.

По её словам, утренние головные боли могут указывать на недостаток кислорода по ночам. Когда человек бодрствует, все мышцы в области шеи держат открытыми дыхательные пути. Когда же человек засыпает, эти мышцы расслабляются. Язык и ткани в задней части горла опускаются обратно в дыхательные пути, и если они сужены или заблокированы, то это мешает дыханию.

Ваше тело сделает всё возможное, чтобы снова открыть дыхательные пути. Прежде всего вы выйдете из глубокого сна, потому что вам нужно задействовать мышцы. Вы выдвинете нижнюю челюсть вперёд, сожмёте зубы, потому что это сплющивает язык, — всё это поможет открыть дыхательные пути.

Однако такое действие утомляет мышцы, поэтому вы просыпаетесь с болью в челюсти, мышцах вокруг лица и головными болями. А всё потому, что ночью вы просто пытаетесь дышать.

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