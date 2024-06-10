Мегаливень: в День России москвичей ждёт непогода

В День России, 12 июня, в Москве ожидаются сильные осадки. Об этом сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В праздничный день прогнозируется мегаливень. За день выпадет половина всей июньской нормы: до 41 миллиметра.

В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придётся на период с 15 до 21 часа, когда очень вероятными будут серьёзные подтопления.

Евгений Тишковец добавил, что такого дождя в День России не было никогда за всю новейшую историю России. Предположительно, обновится предыдущий суточный рекорд осадков 1995 года, когда выпало 34,1 миллиметра.

Во вторник на столицу страны выльется 21 миллиметр, в четверг — 19 миллиметров, а в пятницу — 11 миллиметров.

Что касается температуры воздуха, то она лишь немного превысит климатическую норму. В дневные часы синоптики обещают +20…+25 градусов, а по ночам — от +13 до +18 градусов.

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