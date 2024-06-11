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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мороженое

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мороженое
Как правильно выбрать мороженое
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В летнюю жару самой любимой сладостью является мороженое. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать такой десерт.

Мороженое содержит большое количество углеводов и жиров, это отличный источник энергии. Оно также богато белком и некоторым важными для организма питательными веществами. Но злоупотреблять им, как и любым другим продуктом, нельзя — всё должно быть в меру.

При покупке мороженого следует:

  • проверить состав. Рекомендуется выбрать продукт с натуральными и качественными компонентами;
  • проверить срок годности;
  • обратить внимание на содержание сахара. Следует выбирать продукты с минимальным содержанием сахара или вовсе без него.
Роспотребнадзор напоминает, что, если в названии продукта есть только слова «молочное», «сливочное», «пломбир» или «кисломолочное», значит, растительного жира там быть не должно.

Специалисты отмечают, что нельзя покупать мороженое, которое деформировано. Это может указывать на нарушение условий хранения, что увеличивает риск размножения бактерий.

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