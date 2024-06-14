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Бруклин Бекхэм рассказал о сложностях жизни в звёздной семье

Бруклин Бекхэм рассказал о плюсах и минусах жизни в звёздной семье
Бруклин Бекхэм
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Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин привык, что с детства ему даётся всё: лучшие игрушки, блестящее образование, путешествия в самые прекрасные уголки планеты и многое другое. По словам Бруклина, он никогда не пользовался привилегиями в ущерб кому-то и устал это доказывать окружающим.

Я ведь не могу ничего поделать с тем, каким я родился. Я не мог бы и мечтать о лучших родителях, я стараюсь изо всех сил построить своё имя честно. Это всё, что я могу. Правда, — поделился Бруклин.

Вокруг парня всегда находились люди, которые считают, что он может добиться чего-либо исключительно благодаря фамилии. С возрастом Бруклин научился не обращать на это внимания, тем более по карьерным стопам родителей он не пошёл. Молодой человек занимается фотографией и кулинарией.

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