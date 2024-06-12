София Вергара впервые за долгое время вышла в свет с сыном: как выглядит наследник актрисы

Актриса выглядит ровесницей своего единственного сына. 51-летняя София Вергара не так часто выходит в свет с наследником, поэтому её появление на ковровой дорожке в компании с Маноло Гонсалесом произвело фурор. Сейчас ему 32 года, и на его фоне Вергара выглядит юной девушкой.

Мама и сын блистали на вечеринке в честь запуска их собственного бренда ТОМА. Мероприятие прошло в Санта-Монике. Вергара и Гонсалес планируют заниматься изготовлением эмпанады – традиционного латиноамериканского блюда.

София Вергара с сыном Маноло Фото: Gregg DeGuire/Variety via Getty Images

На вечере актриса была в роскошном образе от Dolce&Gabbana. Монохромный наряд идеально вписался в концепцию мероприятия. Идеальным дополнением лука Вергары стали стильные серебристые босоножки на танкетке с крупным камнем.

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