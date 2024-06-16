«Слова вырывают из контекста»: Билли Айлиш назвала главный минус славы

Певица призналась, что из-за популярности часто переживает. Билли Айлиш уже несколько лет остаётся на вершине – она одна из самых известных молодых певиц мира, а её песни знают и любят по всему миру. Вот только платить за славу Билли приходится слишком высокую цену. В новом интервью артистка поделилась своими переживаниями на эту тему.

Просто представьте, что до всех остальных в мире дошли какие-то слухи о тебе, твои слова вырывают из контекста и могут перевернуть. Это безумно страшно, — пожаловалась певица.

По словам Айлиш, из-за этого она постоянно хочет спрятаться и избавиться от популярности, к которой шла годами. Вместе с этим сильные переживания из-за слухов оказывают влияние на то, как Билли чувствует себя. Эмоциональное состояние артистки часто обостряется. Проблема заключается в том, что, как только ей удаётся прийти в себя, вновь происходит событие, которое вносит свои коррективы в самочувствие Айлиш.

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