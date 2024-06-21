Названы продукты, повышающие уровень тестостерона у мужчин

Учёные из Университета в Монктоне в Канаде заявили, что фрукты и овощи, богатые полифенолами, повышают уровень тестостерона у мужчин. Результаты исследования представлены в журнале Nutrients.

Авторы выяснили, что регулярное употребление продуктов, богатых полифенольными соединениями, способствует предотвращению гипогонадизма — состояния, характеризующегося снижением уровня мужских половых гормонов и нарушением функций яичек.

Тестостерон влияет на множество процессов в организме мужчины, от формирования вторичных половых признаков до регуляции мышечной массы и обмена веществ. Его дефицит может привести к снижению либидо, мышечной массы, повышенной утомляемости, раздражительности, увеличению жировой ткани.

Чтобы предотвратить недостаток тестостерона, мужчинам следует есть больше продуктов, содержащих полифенолы. Особенно богаты этими соединениями сельдерей, зелёный чай, грейпфруты, виноград, помидоры, черника, вишня, шпинат, брокколи, семена льна, орехи, бобовые.

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