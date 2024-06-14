У Кейт Миддлтон возникли осложнения после курса химиотерапии

В марте 2024 года принцесса сообщила, что у неё обнаружили онкологическое заболевание. Инсайдеры во дворце рассказали, что у Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии. По словам источника, сейчас принцесса находится на новом этапе лечения. Врачи назначили Кейт курс химиотерапии.

Предположительно, Миддлтон сможет вернуться к исполнению своих королевских обязанностей не раньше, чем врачи дадут ей на это разрешение. Медики изначально опасались, что назначенное лечение может негативно сказаться на организме принцессы Уэльской. При этом прекращать борьбу за здоровье и жизнь Миддлтон нельзя.

Кейт получает лучшее лечение из возможных, а поддержка близких не даёт ей опустить руки. В Сети появились предположения, что из-за болезни принцесса Уэльская может окончательно отказаться от исполнения королевских обязанностей. Пока дворец эту информацию не комментирует.

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