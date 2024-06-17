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Жара пойдёт на спад: синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю

Жара пойдёт на спад: синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю
Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю
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Погода в Москве скоро изменится. Уточнённый прогноз на текущую неделю дал Гидрометцентр России.

В первой половине недели будет ещё тепло: дневные температуры будут колебаться в пределах +24…+28 градусов. В четверг, 20 июня, в столице уже будет +20…+22 градуса, а в пятницу и выходные дни синоптики обещают днём от +17 до +23 градусов Цельсия.

Ночная температура воздуха тоже понизится: с +15…+19 градусов в первой половине недели до +8…+14 градусов во второй.

Что касается осадков, то всю неделю, за исключением среды, прогнозируются кратковременные дожди, возможны и грозы.

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