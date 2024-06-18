Джастин Тимберлейк показал редкие фотографии с сыновьями

Певец поделился милыми снимками в честь Дня отца. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил воспитывают двоих сыновей. Пара старается оберегать малышей от излишнего внимания, однако в честь праздника артист опубликовал милые снимки с наследниками.

Два моих величайших подарка. С каждым днём благодаря им я узнаю о себе всё больше. Я бесконечно счастлив, что вы выбрали папой именно меня, — подписал публикацию Джастин.

Джастин Тимберлейк с сыновьями Фото: Из личного архива Джастина Тимберлейка

43-летний певец пообещал, что всегда будет рядом со своими детьми, что бы ни происходило. Тимберлейк выразил надежду на то, что сможет сделать жизнь мальчиков максимально лёгкой и счастливой.

Я всегда буду с вами. На это не повлияют никакие взлёты и падения. Я буду делать всё, чтобы в любой ситуации поддержать вас, всё, чтобы вы смогли подняться высоко. Я подставлю свою руку, чтобы вы не упали. И, конечно, всё это будет сопровождаться нашими приколами, — поделился Джастин.

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