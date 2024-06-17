Жена Брюса Уиллиса опубликовала трогательные фото актёра в честь Дня отца

Болезнь не может лишить актёра его главной роли – быть папой. В воскресенье, 16 июня, в западных странах отмечался День отца. Брюс Уиллис – многодетный родитель. У него есть пять дочерей, которые появились на свет во время брака актёра с Деми Мур и отношений с его нынешней женой Эммой Хемминг.

В честь праздника Эмма опубликовала трогательные архивные фото, на которых Брюс только учится справляться с ролью отца, а затем — деда.

Брюс Уиллис с дочерью и внучкой Фото: Из личного архива Эммы Хемминг

Поздравляем нашего любимого папу. Мы тебя очень любим! – гласит подпись к снимкам.

На кадрах Уиллис держит на руках одну из своих дочек, а на второй фотографии обнимает внучку Скаут. Хемминг отметила, что крепкий орешек был рождён для того, чтобы быть папой и дедушкой именно девочек. Благодаря детям и внучке он чувствует себя лучше. День отца Брюс провёл в хорошем настроении и в атмосфере любви.

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