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Клубничная луна: что это, когда будет

На этой неделе жители Земли могут наблюдать «клубничную» Луну
Жители Земли могут наблюдать «клубничную» Луну
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Первое летнее полнолуние будет зрелищным. На этой неделе жители Земли смогут увидеть явление, именуемое «клубничной» Луной.

Наблюдать такую Луну можно будет 22 июня. Это будет первое полнолуние после летнего солнцестояния, которое произойдёт 20 июня. Луна достигнет своей полной фазы 22 июня в 4:08 по московскому времени.

«Клубничная» Луна получила своё название из-за необычного красноватого, клубничного, оттенка, который приобретает в это время спутник Земли. Впрочем, иногда Луна окрашивается в золотисто-оранжевый цвет или приобретает традиционный белый оттенок.

Следующее полнолуние, которое называют Оленьей Луной, наступит 21 июля 2024 года.

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