Живописные виды на столицу: велогонка и велофестиваль La strada пройдут в Москве 30 июня

Событие соберёт несколько тысяч любителей велоспорта. Участники заезда смогут попробовать свои силы на трёх дистанциях в формате гонки: на 20К, 40К или 80К. Принять участие в велофестивале смогут все желающие старше восемнадцати лет.

Заезд начнётся у большой спортивной арены комплекса «Лужники». Там же будет располагаться финиш и фан-зона с развлекательными активностями для участников и болельщиков. Специально для проведения фестиваля будут перекрыты центральные улицы столицы, с которых открываются живописные виды на летнюю Москву.

Все участники заезда получат памятные медали, а победителей и призёров ждёт праздничная церемония награждения. Старт грандиозного фестиваля запланирован на 06:30. В 08:00 начнётся гонка 80К, в 11:30 – 40К, в 13:30 – 20К.

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