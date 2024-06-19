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В Воронежской области состоялся ночной ультратрейл Crazy Owl 50 2024 Белый колодец

В Воронежской области состоялся ночной ультратрейл Crazy Owl 50 2024 Белый колодец
Ультрамарафон Crazy Owl 50
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Соревнования собрали более 2500 любителей бега. 15 и 16 июня в Воронежской области прошёл шестой ночной ультратрейл Crazy Owl 50 2024 Белый колодец. Участники забега преодолели дистанции на 20 км и 50 км, а также попробовали свои силы в фан-ране на 3 км – Crazy Owl 50 Motocross Track 3K. Кроме того, на старт вместе со взрослыми в рамках забегов Crazy Owl 50 2К и Совёнок 1К вышли юные спортсмены.

В этом году открытием ультрарейла стал фан-ран на 3 км. Участники забега пробежали по уникальной трассе, проложенной по настоящему мотоциклетному треку. Затем на дистанции вышли юные атлеты в возрасте до 14 лет, а ровно в 00:00 состоялся старт основных трейловых забегов.

Результаты соревнований:

50К мужчины

  1. Станислав Маев – 04:59:51.
  2. Дмитрий Шунин – 05:00:06.
  3. Владислав Левин – 05:00:21.

50К, женщины

  1. Елена Гагарина – 05:33:09.
  2. Юлия Тимофеева – 05:33:15.
  3. Елена Нечаева 6018 – 05:39:56.

20К, мужчины

  1. Артём Цибак – 02:06:50.
  2. Алексей Лукашин – 02:09:52.
  3. Алексей Шлепков – 02:13:54.

20К, женщины

  1. Надежда Орлова – 02:18:26.
  2. Александра Войтова – 02:27:01.
  3. Анастасия Устинова – 02:29:00.

Следующий старт команды Running Heroes Russia состоится 19–21 июля в Суздале — это будет юбилейный Golden Ring Ultra Trail 100.

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