В Воронежской области состоялся ночной ультратрейл Crazy Owl 50 2024 Белый колодец

Соревнования собрали более 2500 любителей бега. 15 и 16 июня в Воронежской области прошёл шестой ночной ультратрейл Crazy Owl 50 2024 Белый колодец. Участники забега преодолели дистанции на 20 км и 50 км, а также попробовали свои силы в фан-ране на 3 км – Crazy Owl 50 Motocross Track 3K. Кроме того, на старт вместе со взрослыми в рамках забегов Crazy Owl 50 2К и Совёнок 1К вышли юные спортсмены.
В этом году открытием ультрарейла стал фан-ран на 3 км. Участники забега пробежали по уникальной трассе, проложенной по настоящему мотоциклетному треку. Затем на дистанции вышли юные атлеты в возрасте до 14 лет, а ровно в 00:00 состоялся старт основных трейловых забегов.
Результаты соревнований:
50К мужчины
- Станислав Маев – 04:59:51.
- Дмитрий Шунин – 05:00:06.
- Владислав Левин – 05:00:21.
50К, женщины
- Елена Гагарина – 05:33:09.
- Юлия Тимофеева – 05:33:15.
- Елена Нечаева 6018 – 05:39:56.
20К, мужчины
- Артём Цибак – 02:06:50.
- Алексей Лукашин – 02:09:52.
- Алексей Шлепков – 02:13:54.
20К, женщины
- Надежда Орлова – 02:18:26.
- Александра Войтова – 02:27:01.
- Анастасия Устинова – 02:29:00.
Следующий старт команды Running Heroes Russia состоится 19–21 июля в Суздале — это будет юбилейный Golden Ring Ultra Trail 100.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.