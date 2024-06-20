22 и 23 июня на подмосковном полигоне Алабино пройдёт «Гонка героев»

Более 4,5 тысяч человек примут участие в гонке с препятствиями. Впервые в истории экстремальный забег будет проходить в течение двух дней. Участники должны будут преодолеть дистанцию в 8,5 км. Они столкнутся с 30-ю испытаниями на силу и выносливость. Полоса препятствий состоит из рукоходов разного уровня сложности. Использовать ноги запрещено – необходимо пройти всё на руках.

На пути к финишу участники будут пробираться сквозь рвы, водные преграды, грязь и колючую проволоку. Кроме того, среди препятствий их ждёт инсталляция из автомобильных шин, через которые им необходимо пролезть, чтобы попасть к канату и взобраться на восьмиметровый «Эверест».

Требования к спортсменам просты: участнику должно быть не меньше 18 лет. Также необходимо определиться, будет ли это индивидуальный или массовый старт в составе команды из 10 человек.

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