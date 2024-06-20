Ким Кардашьян показала себя без макияжа и фильтров

11-летняя дочь телезвезды опубликовала в своём блоге фотографию с мамой в домашней обстановке. Оказывается, естественная внешность Ким Кардашьян ничуть не уступает её образу на публике. Норт показала, как начинает день в уютной обстановке.

Дочь и мама решили сделать совместное утреннее селфи. Даже без макияжа Кардашьян не теряет того шарма, который всегда присутствует в её образе. Без косметики модель выглядит молодо.

Ким Кардашьян и Норт Уэст Фото: Из личного архива Норт Уэст

Примечательно, что фотографии и видео в соцсетях Норт не подвергались обработке фильтрами. Ким и её старшая наследница решили продемонстрировать поклонникам, что повседневность жизни не менее важна, чем её самые яркие моменты. Фанаты уже давно заметили, что Ким и Норт очень близки. Отношения мамы и дочери больше похожи на общение близких подруг.

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