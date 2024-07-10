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«Кто его нанял?»: Скарлетт Йохансон пошутила над мужем из-за Олимпиады

«Кто его нанял?» Скарлетт Йохансон пошутила над мужем из-за Олимпиады
Скарлетт Йохансон и Колин Йост
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Комик будет комментировать соревнования по сёрфингу. Для Скарлетт Йохансон стал большим сюрпризом факт, что её супруг Колин Йост примет участие в Олимпийских играх. Конечно, речь не идёт о том, что комик выйдет на какой-нибудь старт, – он будет лишь освещать происходящее во время соревнований по сёрфингу.

Я просто пытаюсь понять, кто ему доверил эту работу. Кто его нанял? – высказалсь актриса в эфире вечернего шоу.

Соревнования по сёрфингу пройдут на острове Таити, расположенном в южной части Тихого океана. Скарлетт рассказала, что её муж всегда мечтал побывать в этом райском уголке, поэтому он находится в большом предвкушении перед поездкой. Йохансон пошутила, что в течение двух недель, пока спортсмены будут показывать своё мастерство на волнах, Йост будет наслаждаться коктейлями и отдыхать под пальмами, поэтому организаторам стоит найти другого комментатора, пока ещё не поздно.

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