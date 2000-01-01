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🥉 День начался с <a href="https://www.championat.com/olympicwinter/article-4602443-snoubord-na-olimpiade-v-pekine-vik-uajld-zavoeval-dlya-rossii-tretyu-medal-v-parallelnom-gigantskom-slalome-i-zaplakal.html">бронзы Вика Уайлда</a>
🥉 День начался с бронзы Вика Уайлда
Наш парень взял третью для России олимпийскую медаль в сноуборде. Вик был хорош в параллельном гигантском слаломе. После эмоционального финиша спортсмен даже не сдержал слёз.
🥉 Затем <a href="https://www.championat.com/olympicwinter/article-4602779-aleksandr-terentev-bronza-v-lyzhah-lyzhnyj-sprint-na-olimipade-2022-rezultaty-8-fevralya.html">крутую гонку выдал 22-летний Александр Терентьев</a>
🥉 Затем крутую гонку выдал 22-летний Александр Терентьев
Дебютант Олимпиады сражался с великолепным норвежцем Клебо и итальянцем Пеллегрино. И пришёл третьим!
🥉 Ну и завершение дня: <a href="https://www.championat.com/olympicwinter/article-4602999-sannyj-sport-na-zimnej-olimpiade-2022-rossiyanka-tatyana-ivanova-sovershila-podvig-i-dobyla-bronzovuyu-medal.html">настоящий подвиг Татьяны Ивановой</a>
🥉 Ну и завершение дня: настоящий подвиг Татьяны Ивановой
Всего две недели назад она с трудом ходила из-за перелома ноги. А сейчас взяла бронзу! Первая наша медаль в санном спорте с 2014 года.
Медали берём, а почему мы только на 7-м месте?
Медали берём, а почему мы только на 7-м месте?
Пока мы первые по общему количеству — 10 медалей. У ближайших к нам Нидерландов — 7 штук. А вот с золотом у нас пока негусто. Лишь две медали. Но возможности выйти в лидеры и по самым ценным наградам ещё есть!
8 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022, кто лидер медального зачёта?
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