8 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022, кто лидер медального зачёта?

Медали берём, а почему мы только на 7-м месте?

Пока мы первые по общему количеству — 10 медалей. У ближайших к нам Нидерландов — 7 штук. А вот с золотом у нас пока негусто. Лишь две медали. Но возможности выйти в лидеры и по самым ценным наградам ещё есть!