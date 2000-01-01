8 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022, кто лидер медального зачёта?

🥉 День начался с бронзы Вика Уайлда
Наш парень взял третью для России олимпийскую медаль в сноуборде. Вик был хорош в параллельном гигантском слаломе. После эмоционального финиша спортсмен даже не сдержал слёз.
Дебютант Олимпиады сражался с великолепным норвежцем Клебо и итальянцем Пеллегрино. И пришёл третьим!
🥉 Ну и завершение дня: настоящий подвиг Татьяны Ивановой
Всего две недели назад она с трудом ходила из-за перелома ноги. А сейчас взяла бронзу! Первая наша медаль в санном спорте с 2014 года.
Медали берём, а почему мы только на 7-м месте?
Пока мы первые по общему количеству — 10 медалей. У ближайших к нам Нидерландов — 7 штук. А вот с золотом у нас пока негусто. Лишь две медали. Но возможности выйти в лидеры и по самым ценным наградам ещё есть!
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