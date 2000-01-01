«Волна эйфории заглушает всё». Шокирующие признания спортсменов в применении допинга

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Скандальные признания спортсменов в допинге
Скандальные признания спортсменов в допинге
Недавно российский легкоатлет Сергей Литвинов признался, что применял допинг. Но он не первый спортсмен, делающий столь откровенное признание.
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Сергей Литвинов — лёгкая атлетика
Сергей Литвинов — лёгкая атлетика
Атлет, который считался борцом с допингом в России, улучшал свои спортивные показатели при помощи запрещённых веществ. В 2012 году он принимал туринабол и оксандролон.
«Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия в России. До этого у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра», — разоткровенничался спортсмен.
«Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия в России. До этого у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра», — разоткровенничался спортсмен.
Терезе Йохауг — лыжные гонки
Терезе Йохауг — лыжные гонки
Как и Литвинов, норвежка столкнулась с жёсткой критикой, когда только началось её дело «о губной помаде». Тем не менее признание Терезе о том, что её заставили скрыть допинг, было более шокирующим.
«Неужели Норвежская лыжная ассоциация предложила мне сделать вид, что ничего не произошло, чтобы не мешать планам конференции?» — возмущалась Йохауг, указывая на реальных нарушителей — федерацию страны.
«Неужели Норвежская лыжная ассоциация предложила мне сделать вид, что ничего не произошло, чтобы не мешать планам конференции?» — возмущалась Йохауг, указывая на реальных нарушителей — федерацию страны.
Людмила Энквист — лёгкая атлетика
Людмила Энквист — лёгкая атлетика
Энквист приносила золотые медали как СССР, так и Швеции, но оказалось, что многие из них были добыты нечестным путём. Людмила созналась в приёме допинга, а затем, сожалея, попыталась покончить с жизнью.
Андре Агасси — теннис
Андре Агасси — теннис
Скандальный американец и легенда мирового тенниса каялся во многих грехах после окончания карьеры — в том числе в употреблении наркотиков и неоднократном обмане антидопинговых служб.
«Он кладёт порошок на стол и принимает его, затем я делаю то же самое. Был момент сожаления о содеянном, но затем накатывает волна эйфории, которая заглушает всё», — делился Агасси в автобиографии.
«Он кладёт порошок на стол и принимает его, затем я делаю то же самое. Был момент сожаления о содеянном, но затем накатывает волна эйфории, которая заглушает всё», — делился Агасси в автобиографии.
Тьяго Силва — смешанные единоборства
Тьяго Силва — смешанные единоборства
Бразилец известен тем, что очень глупо попался на допинге: сдал мочу, не принадлежащую человеку. Когда отрицать очевидное не было смысла, он признал, что пытался фальсифицировать образцы.
Лэнс Армстронг — велоспорт
Лэнс Армстронг — велоспорт
Один из самых громких скандалов в истории спорта случился, когда американец дал интервью Опре Уинфри, в котором рассказал о многочисленных нарушениях. В итоге он лишился всех титулов, завоёванных с 1998 года.
«Когда я отрицал обвинения в применении допинга, я не чувствовал себя плохо, мне не было стыдно. Я рассматривал эту ситуацию как поле для игры», — говорил Армстронг.
«Когда я отрицал обвинения в применении допинга, я не чувствовал себя плохо, мне не было стыдно. Я рассматривал эту ситуацию как поле для игры», — говорил Армстронг.
Денис Галимзянов — велоспорт
Денис Галимзянов — велоспорт
Российский коллега Лэнса, наоборот, извинился перед своими соперниками и болельщиками за то, что сознательно употреблял эритропоэтин.
«Я отдавал полный отчёт себе в своих действиях. Я сожалею о том, что так получилось и прощу прощения у команды, ребят, с которыми работал и гонялся, у болельщиков, которых разочаровал», — сказал Галимзянов.
«Я отдавал полный отчёт себе в своих действиях. Я сожалею о том, что так получилось и прощу прощения у команды, ребят, с которыми работал и гонялся, у болельщиков, которых разочаровал», — сказал Галимзянов.
Дмитрий Ярошенко — биатлон
Дмитрий Ярошенко — биатлон
На этом же веществе был пойман Ярошенко. В 2010 году Дмитрий отметил, что его наказание было справедливым.
Андрей Прокунин — биатлон
Андрей Прокунин — биатлон
Коллега Ярошенко также признал своё нарушение антидопинговых правил и отбыл дисквалификацию сроком два года. Вернулся в большой спорт он только в 2011 году.
Анфиса Резцова — биатлон
Анфиса Резцова — биатлон
Непойманной оказалась Анфиса Резцова. Спортсменка созналась в применении запрещённых веществ только после завершения карьеры. По её словам, ей было обидно, что её результаты снизились после вторых родов.
«В 1999 году я отпахала полгода, всех обыгрывала летом и не употребляла ничего, была чистая. А пришла зима — всем проигрываю. Как так? Мне стало обидно. И я пошла на это «иглоукалывание», — объясняла она.
«В 1999 году я отпахала полгода, всех обыгрывала летом и не употребляла ничего, была чистая. А пришла зима — всем проигрываю. Как так? Мне стало обидно. И я пошла на это «иглоукалывание», — объясняла она.
«Волна эйфории заглушает всё». Шокирующие признания спортсменов в применении допинга
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