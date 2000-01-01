Фёдор Горст выиграл ЧМ по пулу
Экс-россиянин Фёдор Горст выиграл чемпионат мира по пулу «девятке». Теперь 24-летний пулист — двукратный обладатель главного трофея этого турнира. Кто это такой и как ему это удалось?
Старт карьеры
Фёдор Горст родился в Москве в 2000 году. В 2019 году парень стал первым чемпионом мира по пулу «девятке» из России и вторым самым молодым игроком, взявшим этот титул.
Смена гражданства
В 2022 году из-за отстранения россиян Горсту пришлось взять временную паузу в карьере. Пулист выступал лишь в неофициальных турнирах. В 2023 году сменил спортивное гражданство на американское, так как уже год жил в США.
Возвращение в тур
В конце 2023 года после длительной паузы Горст вернулся в тур, выиграв World Pool Masters и став вторым на US Open. К ЧМ Фёдор подходил в статусе топ-2 мирового рейтинга.
Напряжённый финал
ЧМ-2024 Горст начал с поражения и попадания в нижнюю сетку, но потом выиграл все оставшиеся матчи. В напряжённом финале Фёдор обыграл 25-летнего Эклента Качи из Албании (15:14). Экс-россиянин стал самым молодым, кто брал два титула чемпиона мира.
Особое чемпионство
Фёдор стал шестым пулистом, дважды выигравшим ЧМ. До него это удавалось Эрлу Стрикленду (1990, 1991, 2002), Джонни Арчеру (1992, 1997), Фонг-Панг Чао (1993, 2000), Торстену Хоффману (2003, 2013), Альбину Оушену (2016, 2021).
Парень из России — чемпион мира по бильярду! Как Фёдор смог прорваться на вершину?
Читайте также
Собачий сектор на бейсбольном матче. Видео
Спортсмены в рейтинге «30 до 30» от Forbes
Звезды спорта посетили «эль класико». Фото
Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю
Сумасшедший трюк на движущемся батуте. Видео
Россиянка станцевала под Джексона водой. Видео
Первое в мире девятерное сальто на батуте! Видео
Парень сыграл в пул на ледяном столе. Видео
Парни поиграли в настольный теннис на коньках
Золото бобслеистов в четвёрках на Олимпиаде-2014
Второе золото Вика Уайлда на Олимпиаде-2014
Золото шорт-трекистов в эстафете на Олимпиаде-2014
Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014, 500 м
Первое золото Вика Уайлда на Олимпиаде-2014
Золото Зубкова и Воеводы на Олимпиаде-2014
Золото Александра Третьякова на Олимпиаде-2014