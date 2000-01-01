Как прошло главное дерби русского регби?
В Красноярске прошло главное регбийное дерби страны. В 14-м туре чемпионата России встретились «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». В напряжённом матче победу одержала «тяжёлая машина» со счётом 30:18!
История дерби
История сибирского или красноярского дерби началась в 1990 году, когда «Енисей» и «Красный Яр» впервые встретились в высшей лиге. Противостояние этих команд из Красноярска считается наиболее ожесточённым и принципиальным в российском регби.
Личные встречи
С 1990 года с учётом игры 9 июня 2024 года официально прошло 149 сибирских дерби. Явный перевес по победам на стороне «Енисея-СТМ». «Тяжёлая машина» выиграла 88 матчей, а вот «Красный Яр» — 57. Четыре встречи между командами завершились вничью.
Преимущество «Красного Яра»
В первом тайме преимущество было на стороне «Красного Яра»: «соколы» успешно реализовали свои моменты. А у «Енисея-СТМ» ничего под проливным дождём не клеилось. Итог — 8:7 в пользу подопечных Ульриха Бейерса.
Переломный момент
В начале второго тайма «Красный Яр» увеличил преимущество до комфортного — 15:7. Но за пять минут «Енисей-СТМ» перевернул игру: команда набрала 10 очков и вышла вперёд — 17:15.
Убойная концовка
Резкая смена расстановки сил и жёлтая карточка Дилана Смита в безобидной ситуации сломили «Красный Яр». До конца игры им не удалось почти ничего. А «Енисей-СТМ» занёс две попытки, три реализации и забил два штрафных. Итог — 30:18 в пользу «тяжёлой машины».
Турнирная таблица
Сейчас «Енисей-СТМ» идёт на втором месте турнирной таблице с 58 очками, уступая «Стреле-Ак Барс» по дополнительным показателям. «Красный Яр» же занимает третье место с 50 очками.
Как прошло главное дерби русского регби? Драматичная битва «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»
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