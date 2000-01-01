Как прошло главное дерби русского регби? Драматичная битва «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»

Убойная концовка

Резкая смена расстановки сил и жёлтая карточка Дилана Смита в безобидной ситуации сломили «Красный Яр». До конца игры им не удалось почти ничего. А «Енисей-СТМ» занёс две попытки, три реализации и забил два штрафных. Итог — 30:18 в пользу «тяжёлой машины».