Как выглядит новая девушка Магнуса Карлсена?
Последний роман Магнуса Карлсена с Элизабет Лоренцен Дженне закончился для шахматиста трагично. Разрыв с возлюбленной вызвал спад в результатах и депрессию у норвежца. Но недавно стало известно, что у Магнуса появилась новая девушка. Кто же она?
Искренние чувства
Впервые с Эллой Викторией Магнус появился на публике в феврале. Пара особо не скрывала отношения, хотя публично не подтверждала их. Со временем Мэлоун стала сопровождать Карлсена на все турниры и премии. Лишь в конце мая пара официально подтвердила свои отношения.
Признание
«Мне непросто ездить с ним на турниры, но я всё равно это делаю, потому что хочу быть хорошей девушкой и поддерживать его во всём. Сложно видеть, когда у Магнуса проблемы в игре, но приятно — когда он побеждает», — заявила Элла.
Таинственная девушка
«Я человек, который не привык находиться на виду, и поэтому стараюсь держаться подальше от СМИ», — добавила Мэлоун после небольшого общения со СМИ.
Скромница
Скромная 25-летняя девушка не спешит рассказывать что-либо о себе. Всё, что известно об Элле: её отец — американец, а мать — норвежка, поэтому Мэлоун отлично владеет языками обоих народов. Долгое время Элла жила на две страны, хотя своим домом считала Осло.
У Магнуса Карлсена новая девушка. Как выглядит возлюбленная чемпиона?
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