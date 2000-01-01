У Магнуса Карлсена новая девушка. Как выглядит возлюбленная чемпиона?

Признание

«Мне непросто ездить с ним на турниры, но я всё равно это делаю, потому что хочу быть хорошей девушкой и поддерживать его во всём. Сложно видеть, когда у Магнуса проблемы в игре, но приятно — когда он побеждает», — заявила Элла.