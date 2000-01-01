Кто из российских звёзд выступит на Играх БРИКС?
С 12 по 23 июня в Казани пройдут пятые Игры БРИКС. Кто из топов нашей команды выступит на столь важном турнире?
Светлана Колесниченко, синхронное плавание
Трёхкратная олимпийская чемпионка возглавит команду синхронисток. Мы так долго ждали её появления в бассейне! Да, это будет красиво!
Никита Нагорный, спортивная гимнастика
Гимнасты везут в Казань основной состав. Вместе с мужчинами силу и мощь готовы показывать и женщины во главе с Ангелиной Мельниковой.
Сергей Шубенков, лёгкая атлетика
Главный российский барьерист в Казани попытается прервать серию без побед. Чемпион, пора вспомнить былую мощь!
Полина Кудерметова, теннис
Победительница нескольких турниров ITF только начинает путь во взрослом теннисе. Быть может, Игры БРИКС помогут теннисистке обрести такую нужную уверенность?
Евгений Кузнецов, прыжки в воду
Призёр Олимпиады, чемпион мира в свои 34 ещё способен пошуметь. В Казани лидер сборной будет бороться за медали на трёхметровом трамплине с Никитой Шлейхером.
Абасгаджи Магомедов, вольная борьба
Действующий чемпион мира в весе до 65 кг — главный фаворит турнира вольников. Впрочем, наши борцы во всех весах зададут ритм соревнованиям.
Екатерина Лагно, шахматы
Седьмой номер рейтинга ФИДЕ готова реабилитироваться за неудачное выступление на турнире претенденток в Торонто.
Данил Лысенко, лёгкая атлетика
Он — один из лучших прыгунов в высоту в мире прямо сейчас. И на старте в Казани Данил докажет, что всё неспроста.
Мирон Лифинцев, плавание
17-летний пловец на минувшем ЧР обошёл рекордсмена мира Климента Колесникова и установил юниорский рекорд мира. То ли ещё будет, Мирон?
Звёзды нашего спорта выступят на Играх БРИКС. Состав сборной России
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