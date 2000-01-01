Как прошёл второй матч финала «Ухта» — «Югра»?
В Ухте прошёл второй матч финальной серии чемпионата России между «Ухтой» и «Газпромом-Югра». В драматичной игре победу одержали югорчане — 3:3 (6:5 пен.). Как это было?
Дорога к финалу
В регулярном чемпионате «Ухта» стала первой со 103 очками, а «Газпром-Югра» — вторым с 91 очком. В плей-офф ухтинцы одолели «Новую генерацию» и «Тюмень», а югорчане разобрались с «Синарой» и «КПРФ».
Первый матч серии
Первый матч финальной серии завершился со счётом 6:5 в пользу «Ухты». В основном времени встречи была ничья (3:3), но в дополнительные таймы ухтинцы вырвали победу.
Преимущество гостей
В начале второго матча сильнее был «Газпром-Югра». Гости быстро забили два гола, а после этого «Ухта» осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Сергей Денисов. Тем не менее хозяевам удалось отыграться, помог автогол Валерио Щимбы. Итог — 2:1 в пользу «Югры».
Напряжение
Во втором тайме страсти накалились: арбитр выписал пять жёлтых карточек. При этом за 20 минут лишь «Ухта» сумела забить гол (2:2). За пару секунд до конца основного времени хозяева могли выйти вперёд, но Купатадзе отразил 10-метровый.
Паритет
В допах команды показывали равную игру. В первой пятиминутке «Газпром-Югра» не реализовал 10-метровый, а «Ухта» вышла вперёд, во второй — гостям удалось сравнять счёт. В итоге матч перешёл в серию пенальти (3:3).
Пенальти
Самым напряжённым моментом игры стала серия пенальти. В первых пяти ударах обе команды допустили по одной ошибке. А дальше сильнее оказался «Газпром-Югра»: Антон Селезнёв отразил заключительный удар и принёс команде победу после нервного видеопросмотра — 6:5.
Что дальше?
Благодаря победе «Газпром-Югра» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч между командами пройдёт 15 июня в Югорске. Старт – в 13.00 мск.
«Газпром-Югра» вырвал победу в драматичной серии пенальти. Каким был второй матч финала?
Читайте также
Как выглядит новая девушка Магнуса Карлсена?
Как прошло главное дерби русского регби?
Фёдор Горст выиграл ЧМ по пулу
Собачий сектор на бейсбольном матче. Видео
Спортсмены в рейтинге «30 до 30» от Forbes
Звезды спорта посетили «эль класико». Фото
Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю
Сумасшедший трюк на движущемся батуте. Видео
Россиянка станцевала под Джексона водой. Видео
Первое в мире девятерное сальто на батуте! Видео
Парень сыграл в пул на ледяном столе. Видео
Парни поиграли в настольный теннис на коньках
Золото бобслеистов в четвёрках на Олимпиаде-2014
Второе золото Вика Уайлда на Олимпиаде-2014
Золото шорт-трекистов в эстафете на Олимпиаде-2014
Золото Виктора Ана на Олимпиаде-2014, 500 м