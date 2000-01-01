«Газпром-Югра» вырвал победу в драматичной серии пенальти. Каким был второй матч финала?

Преимущество гостей

В начале второго матча сильнее был «Газпром-Югра». Гости быстро забили два гола, а после этого «Ухта» осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Сергей Денисов. Тем не менее хозяевам удалось отыграться, помог автогол Валерио Щимбы. Итог — 2:1 в пользу «Югры».