Лыжник сделал на одной ноге два потрясающих трюка
Фристайлер Андри Рагеттли решил, что ему достаточно одной лыжи, чтобы продолжать делать потрясающие трюки. Как ему это удаётся?
Фристайлер сделал на одной ноге два потрясающих трюка. Видео
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