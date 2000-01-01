Корнеева показала тренировки в академии Надаля
Российская теннисистка Алина Корнеева показала, как тренируется в академии Рафаэля Надаля. Занятия в зале — действительно тяжёлые!
Усилия окупаются
16-летняя спортсменка за сезон выиграла Australian Open, «Ролан Гаррос» и юниорский Итоговый. А совсем недавно ITF признал россиянку чемпионкой мира. Неудивительно, что для достижения таких результатов Алина так усердно тренируется.
Россиянка Корнеева показала тяжёлые тренировки в академии Надаля. Видео
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