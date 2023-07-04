США разожгли скандал в мировом спорте: запретили въезд иранским волейболистам

Третья неделя волейбольной Лиги наций у мужчин началась со скандала. Некоторые игроки из основы Ирана до сих пор не получили визы – их участие в матчах предварительного этапа в США, которые стартовали сегодня, под вопросом. Причина в военном прошлом игроков сборной. Всемирная федерация волейбола (FIVB) приняла решение заморозить рейтинг команды, хотя вообще могла избежать конфликта.

Почему отказали?

Из-за акклиматизации и смены часовых поясов сборная Ирана прилетела в США заранее. Но не полным составом. У двух игроков и главного тренера возникли проблемы с визами. В апреле 2023-го вся команда вместе с персоналом ездила в Анкару, в американское посольство, чтобы их оформить. Уже тогда стало понятно, что документы не получат разыгрывающий Тахер Вади, диагональный Амин Эсмаильнежад и либеро Арман Салехи. «Мы пришли к выводу, что причиной этого могла стать игра в армейском клубе во время военной службы. Отсюда и отказ», – рассказал тренер по физподготовке Ирана Войцех Янас.

Сборная Ирана Фото: volleyballworld.com

К понедельнику без виз остались только двое: лидер атак сборной Амин и главный в защите Салехи. Помимо игроков, проблема с въездом в США и у главного тренера Бехруза Атаи, который также играл в армейском клубе. Из Франкфурта, где базировалась и тренировалась команда, на континент в воскресенье также не вылетел и персонал сборной: теперь FIVB и организаторам турнира надо искать врача, физиотерапевта и массажиста для Ирана уже непосредственно в США. «15, 20 лет назад они играли в военном клубе», – прокомментировал их неучастие Янас. Это значит, что, согласно законодательству, они были в распоряжении команды. И в своё время им даже запрещалось играть за границей, если они не дослужили в армии.

Подобную ситуацию можно было ожидать уже на этапе распределения команд – геополитические отношения между Ираном и США очень напряжённые. То есть решение FIVB с самого начала вызывало вопросы, ведь параллельно с группой в Америке уже на Филиппинах выступает другая восьмёрка сборных – Бразилия, Италия, Япония, Китай, Канада, Нидерланды, Польша и Словения.

Решение FIVB и влияние на рейтинг

Федерация волейбола страны оформила свой официальный протест в адрес FIVB. Иранцы даже угрожали бойкотом – вообще отказаться от участия в Лиге наций, подорвав тем самым авторитет коммерческого турнира. Но президент иранской федерации волейбола Мохаммад Даварзани исключил выход Ирана из розыгрыша в этом году — страна может столкнуться с «серьёзными последствиями» на мировой арене в будущем.

Так что их удалось отговорить на встречных условиях: матчи в Анахайме не пойдут в зачёт мирового рейтинга – будут заморожены. Так как с 2021 года результат каждой встречи под эгидой FIVB влияет на очки и, соответственно, на рейтинг. Именно на его основании будут распределяться некоторые места на Олимпийские игры. Иран сохранит 241 очко и временное 11-е место. Но, как и сборная России, баллы которой заморожены уже два года, иранцы могут опускаться или подниматься в зависимости от результатов соперников по таблице.

«Если бы я был среди руководства FIVB, определил бы нас на Филиппины, а не в США. Президент национальной федерации вмешался в дисциплинарные органы – обещали помочь. Так гласит регламент — каждый участник должен иметь возможность без проблем въехать в страну, где проводятся игры. Однако уладить это не удалось, – признаётся Янас. – Дело застряло. Насколько нам известно, на прошлой неделе в FIVB обсудили и проголосовали за то, чтобы мы могли решить, будут ли результаты наших матчей в США учитываться в рейтинге или очки будут «заморожены».

Кто их заменит?

Войцех Янас надеется, что на турнир в США соберутся хотя бы 12 волейболистов из Ирана с действующими визами. «Это самый минимум. У нас большая проблема с центральными игроками, потому что ни у кого больше нет соответствующих документов, поэтому мы рискуем сыграть эту неделю с двумя волейболистами на этой позиции».

Финальный турнир пройдёт в польском Гданьске 19–23 июля. Туда, помимо Польши – страны-хозяйки, – выйдут ещё семь сборных. На данный момент это Япония, США, Бразилия, Словения, Италия, Аргентина и Нидерланды.

У иранцев пока совсем не клеится с Лигой наций: они взяли лишь два матча из восьми и набрали восемь очков – от финальной топ-8 их уже отделяет шесть баллов, а как будет справляться сборная без основного бомбардира (96 атак, 8 блоков и 14 эйсов), непонятно. Его в диагонали заменят Али Могхадам Хаджипур и новичок турнира Бардия Саадат. Впереди у Ирана матчи с Францией (4 июля), с Болгарией (7 июля). 9 июля они встретятся с Аргентиной, 10-го – с Кубой.