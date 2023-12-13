Мусэрский – лучший на клубном чемпионате мира! Главные новости нашего и мирового волейбола

Волейбольный сезон и у нас, и за рубежом в самом разгаре. Лидерам мужского и женского чемпионатов России пока удаётся сдерживать напор преследователей. А вот за границей всё значительно интереснее: Дмитрий Мусэрский стал лучшим на клубном чемпионате мира, а россиянки помогают своим командам побеждать на европейской арене.

Разбираем главные волейбольные новости недели.

«Локомотив» набирает ход

На прошлой неделе в мужской Суперлиге команды сыграли два тура с разницей в несколько дней. Лидеры чемпионата новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо» без проблем одолели своих соперников. Если у команды из Новосибирска и возникли небольшие трудности в матче с «Факелом», то успешные замены Пламена Константинова «потушили» надежду новоуренгойцев на благоприятный исход матча.

«Зенит-Казань» хоть и выиграл оба своих поединка, но победы дались казанским волейболистам большими усилиями. В ключевом матче 9-го тура с кемеровским «Кузбассом» и в перенесённой встрече с красноярским «Енисеем» команда Алексея Вербова потеряла драгоценные очки, потому что в обеих встречах «Зениту» понадобилось пять партий для победы.

Ещё один интересный матч тура – ленинградское дерби. «Динамо ЛО» в Сосновом Бору принимало «Зенит». Александр Климкин выставил на игру сразу троих доигровщиков, которые и стали головной болью для зенитовцев. Капитан команды Денис Бирюков стал самым результативным игроком матча, набрав 24 очка. Интересно, что поддержать клуб из Северной столицы приехали даже футбольные фанаты «Зенита», но это не помогло команде Виктора Сидельникова избежать поражения. К тому же не доиграл встречу Женя Гребенников: он схватился за колено в начале матча и уже не вернулся на площадку. В итоге «Динамо ЛО» одержало заслуженную победу – 3:1.

Сюрпризы от середняков и аутсайдеров

Чем ближе к экватору чемпионат, тем больше непредсказуемых исходов в матчах женской Суперлиги. Команды из средней и нижней частей таблицы начали включаться в борьбу за заветную восьмёрку и показывать зубы. Однако «Динамо» и «Ленинградка» продолжают уверенно держать оборону, обыгрывая своих соперниц с минимальными физическими затратами. В 11-м туре москвички были сильнее клуба из Одинцова – 3:0, а чёрно-жёлтые с таким же счётом обыграли аутсайдера чемпионата – «АТОМ-Курск».

За спинами же двух лидеров – чехарда и сюрпризы. По итогам недели третью строчку в таблице опять занял «Протон». Команда Юрия Маричева одержала победу над «Енисеем» – 3:0. А вот их прямые конкуренты в борьбе за высокое место потерпели поражение в Туле. Местная «Тулица» удивила всех, обыграв «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1. Это первая победа тульских волейболисток в истории над казанским клубом! Стоит отметить, что и «Уралочка» Николая Карполя начинает поднимать голову после череды неудач. Команда отлично смотрится на выезде и уже имеет в активе три победы. Последнюю добыли в Нижнем Новгороде, обыграв местную «Спарту».

В Кубке России определились не только финалисты, но и места проведения финальных игр. Женский финал между «Ленинградкой» и московским «Динамо» состоится 23 декабря в Санкт-Петербурге. У мужчин – в Москве. Казанский «Зенит» и «Динамо» встретятся 24 декабря.

Мусэрский – лучший бомбардир!

На минувшей неделе в Индии завершился розыгрыш клубного чемпионата мира среди мужских команд. Внимание российских поклонников волейбола было приковано к японской команде «Сантори Санбёрдз», за которую выступает Дмитрий Мусэрский. В Японии российский волейболист входит в топ-3 лучших нападающих. Вот и на международной арене Дмитрий не подкачал – стал лучшим бомбардиром! По ходу турнира он набрал 94 очка и вошёл в символическую сборную клубного чемпионата мира – 2023.

Дмитрий Мусэрский Фото: ВК «Сантори Санбёрдз»

В международном турнире обычно участвуют сильнейшие клубные команды. Но в этом году финалисты Лиги чемпионов – польские клубы «Закса» и «Ястшембски» отказались от поездки в Индию. Их место заняли полуфиналисты главного европейского клубного турнира – турецкий «Халкбанк» и итальянская «Перуджа». Последняя и завоевала титул.

Итальянская команда под руководством Лоренцетти стала чемпионом мира среди клубов во второй раз подряд. Серебряные медали завоевала бразильская команда «Минас», а бронзу – «Сантори Санбёрдз». Японский клуб впервые в своей истории стал призёром этого международного турнира. А вот бразильский «Сада Крузейро» впервые за последние годы остался за чертой призёров. Команда даже не смогла выйти из своей подгруппы.

Лучшие представительницы женских клубов вступят в борьбу за аналогичный мировой трофей уже на этой неделе. Игры пройдут в китайском Ханчжоу с 13 по 17 декабря. В этом турнире примут участие сразу две россиянки – София Кузнецова («Дентил Прая Клаб») и Ирина Воронкова («Экзачибаши»).

Как там наши в Европе?

Пока «Перуджа» празднует победу в клубном чемпионате мира, а женский только стартует, посмотрим, как обстоят дела в национальном первенстве Италии. В «Модене» Максим Сапожков вновь показывает отличные результаты. Диагональный из России помогает своей команде громить соперников. В очередном туре против «Тарано» российский волейболист наколотил 25 очков и стал MVP матча. А затем его команда и вовсе нанесла первое поражение одному из лидеров: «Модена» взяла верх на своей площадке над «Трентино» – 3:1. Символично, что именно эйсом российского волейболиста закончилась эта встреча. Максиму наравне с доигровщиками Томмазо Ринальди и Владиславом Давыскибой удалось набрать по 17 очков. Но пока этих побед недостаточно, чтобы подняться в турнирной таблице. И после девяти туров «Модена» по-прежнему на шестой строчке.

Максим Сапожков в составе «Модены» Фото: modenavolley.it

Итальянская «Новара», где блистает 21-летняя Вита Акимова, уверенно прошла дальше в Кубке Вызова. В 1/8 финала её команда испытала сложности только в первом матче с греческим «Олимпиакосом». Тогда клубам понадобились все пять партий, а в укороченном сете удача улыбнулась итальянкам (3:2). Во второй игре «Новара» не оставила никакого шанса соперницам из Греции (3:0). В обеих встречах Акимова стала самым результативным игроком, набрав 31 очко в первом матче и 22 – во втором. Теперь её команды встретится с румынским клубом «Волунтари».

Вита Акимова Фото: Getty Images

В Лиге чемпионов французский клуб «Волеро Ле Канне», за который выступают сразу пять российских волейболисток, неожиданно уступил на своей площадке румынскому «Альба Блаж» с сухими счётом – 0:3. Это первое поражение для команды из Франции, но оно никак не сказалось на положении команд в группе Е. «Ле Канне» по-прежнему занимает первую строчку, у команды три победы и семь очков. «Альба Блаж», где играет Богумила Бярда, идёт следом, занимая вторую ступень с двумя победами.

Другие клубы, в составе которых играют россиянки, также остаются на лидирующих позициях в своих группах. Турецкий «Фенербахче» с Ариной Федоровцевой и Ириной Фетисовой одержал победы во всех четырёх встречах и является явным лидером группы С. В квартете В первые два места также занимают команды с волейболистками из России: итальянский «Скандиччи» и турецкий «Экзачибаши». Если до 3-го тура клубы делили лидерство, то после очной битвы единоличным лидером стала команда Екатерины Антроповой. «Скандиччи» победил «Экзачибаши» Ирины Воронковой – 3:1.

Следующие игры в женском розыгрыше Лиги чемпионов состоятся уже в новом году, в январе. А у мужчин ещё состоятся два тура.

Кстати, на неделе не обошлось и без заслуживающих нашего внимания переходов: 19-летняя Виктория Кобзарь, которая начинала этот сезон во французском «Волеро Ле Канне» переехала в итальянский чемпионат – в клуб «Валлефолья», где стала одноклубницей Татьяны Кошелевой. Кобзарь будет напарницей связующей сборной Нидерландов Лауры Дейкемы.

А блокирующая Екатерина Ефимова покинула турецкий «Бешикташ», состав которого пополнила в этом году. Ефимовой прочат продолжение карьеры в России, в «Тулице». Но пока команда из Тулы никак это не подтвердила. Так что ждём развития событий.