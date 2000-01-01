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Уйдёт ли Хэмилтон из Ф-1?
Уйдёт ли Хэмилтон из Ф-1?
Льюис Хэмилтон словно пропал после Гран-при Абу-Даби Ф-1: ни одной цитаты, ни одного поста в соцсетях. Что это значит?
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Босс «Мерседеса» Тото Вольф <a href="https://www.championat.com/auto/news-4547611-toto-volf-nadeyus-hemilton-prodolzhit-vystupat-v-formule-1.html">предположил</a>, что Льюис может уйти из Ф-1 после «украденного» титула.
Босс «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что Льюис может уйти из Ф-1 после «украденного» титула.
<a href="https://www.championat.com/auto/news-4558571-volf-obyasnil-pochemu-hemilton-hranit-molchanie-posle-finala-sezona-formuly-1.html">Тото Вольф</a>: «Льюис молчит, потому что ему просто не хватает слов».
Тото Вольф: «Льюис молчит, потому что ему просто не хватает слов».
На фоне продолжающегося молчания Хэмилтон отписался от всех в «Инстаграме».
На фоне продолжающегося молчания Хэмилтон отписался от всех в «Инстаграме».
<a href="https://www.championat.com/auto/news-4559025-brat-hemilton-rasskazal-pochemu-lyuis-otpisalsya-ot-vseh-v-instagrame.html">Брат Льюиса Николас</a>: «У Льюиса всё хорошо. Он просто решил немного отдохнуть от социальных сетей».
Брат Льюиса Николас: «У Льюиса всё хорошо. Он просто решил немного отдохнуть от социальных сетей».
Согласно контракту с «Мерседесом», Хэмилтон обязан выступать за него в ближайшие два сезона — до конца 2023 года.
Согласно контракту с «Мерседесом», Хэмилтон обязан выступать за него в ближайшие два сезона — до конца 2023 года.
Если Льюис всё-таки уйдёт, то варианты у «Мерседеса» найдутся: Боттас, Хюлькенберг, Окон (у «Альпин» уже есть Пиастри).
Если Льюис всё-таки уйдёт, то варианты у «Мерседеса» найдутся: Боттас, Хюлькенберг, Окон (у «Альпин» уже есть Пиастри).
Хельмут Марко не верит в уход главного соперника «Ред Булл»: «Льюис сделает всё, чтобы забрать восьмой титул. Он всё ещё слишком хорош, чтобы остановиться».
Хельмут Марко не верит в уход главного соперника «Ред Булл»: «Льюис сделает всё, чтобы забрать восьмой титул. Он всё ещё слишком хорош, чтобы остановиться».
Время на молчание (и на решение, если вдруг правда есть сомнения) у Хэмилтона ещё есть: тесты Ф-1 запланированы на конец февраля.
Время на молчание (и на решение, если вдруг правда есть сомнения) у Хэмилтона ещё есть: тесты Ф-1 запланированы на конец февраля.
Уйдёт ли Хэмилтон из Ф-1?
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