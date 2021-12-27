Брат Хэмилтона рассказал, почему Льюис отписался от всех в «Инстаграме»

Николас Хэмилтон, младший брат семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, рассказал, почему его брат отписался от всех в социальной сети «Инстаграм».
«У Льюиса всё хорошо. Он просто решил немного отдохнуть от социальных сетей. Ничего странного, ведь социальные сети — очень токсичная среда. Так что у него всё нормально. Мы отметили Рождество в США вместе с семьёй. Прямо сейчас Льюис катается на лыжах вместе с племянниками. А ещё мы играем с ним в Call of Duty», — цитирует Николаса Хэмилтона Essentially Sports со ссылкой на его прямую трансляцию на Twitch.
Напомним, в решающем заезде Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать на это разрешение — причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.
- 27 декабря 2021
-
21:53
-
20:43
-
19:31
-
18:49
-
17:38
-
16:54
-
15:01
-
13:45
-
12:21
-
10:53
-
09:47
-
00:34
- 26 декабря 2021
-
23:57
-
22:17
-
21:00
-
19:45
-
19:02
-
17:55
-
17:07
-
16:10
-
15:27
-
14:58
-
13:48
-
12:45
-
11:31
-
10:42
-
09:54
-
00:48
- 25 декабря 2021
-
23:05
-
20:56
-
19:55
-
19:02
-
17:43
-
16:53
-
15:47