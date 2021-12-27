Брат Хэмилтона рассказал, почему Льюис отписался от всех в «Инстаграме»

Николас Хэмилтон, младший брат семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, рассказал, почему его брат отписался от всех в социальной сети «Инстаграм».



«У Льюиса всё хорошо. Он просто решил немного отдохнуть от социальных сетей. Ничего странного, ведь социальные сети — очень токсичная среда. Так что у него всё нормально. Мы отметили Рождество в США вместе с семьёй. Прямо сейчас Льюис катается на лыжах вместе с племянниками. А ещё мы играем с ним в Call of Duty», — цитирует Николаса Хэмилтона Essentially Sports со ссылкой на его прямую трансляцию на Twitch.



Напомним, в решающем заезде Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать на это разрешение — причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.

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