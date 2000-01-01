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Красота и радикальное разнообразие Ф-1
Красота и радикальное разнообразие Ф-1
Все новые болиды — на трассе.
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«Мерседес» W13
«Мерседес» W13
«Ред Булл» RB18
«Ред Булл» RB18
Главная новинка первого дня испытаний.
«Феррари» F1-75
«Феррари» F1-75
Леклер оказался быстрее всех с утра.
«Макларен» MCL36
«Макларен» MCL36
«Альпин» A522
«Альпин» A522
«Альфа Таури» AT03
«Альфа Таури» AT03
«Астон Мартин» AMR22
«Астон Мартин» AMR22
«Уильямс» FW44
«Уильямс» FW44
«Альфа Ромео» C42
«Альфа Ромео» C42
«Хаас» VF22
«Хаас» VF22
Команда Мазепина провела официальную презентацию утром перед тестами.
Красота и радикальное разнообразие. Все болиды новой Формулы-1 — на трассе
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