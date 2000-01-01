Красота и радикальное разнообразие Ф-1
Все новые болиды — на трассе.
«Мерседес» W13
«Ред Булл» RB18
Главная новинка первого дня испытаний.
«Феррари» F1-75
Леклер оказался быстрее всех с утра.
«Макларен» MCL36
«Альпин» A522
«Альфа Таури» AT03
«Астон Мартин» AMR22
«Уильямс» FW44
«Альфа Ромео» C42
«Хаас» VF22
Команда Мазепина провела официальную презентацию утром перед тестами.
Красота и радикальное разнообразие. Все болиды новой Формулы-1 — на трассе
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