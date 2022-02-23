Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» провёл официальную презентацию нового болида. Фото

«Хаас» провёл официальную презентацию нового болида. Фото
Комментарии

Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» представила фотографии с официальной презентации нового автомобиля.

Фото: Haasf1team

Фото: Haasf1team

Отметим, что ранее гоночный коллектив демонстрировал лишь ливрею и рендеры. А сегодня, 23 февраля, перед началом предсезонных тестов в Барселоне «Хаас» провёл полноценную презентацию болида.

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не сумевшей набрать по итогам чемпионата ни одного очка. В этом сезоне за команду будут выступать россиянин Никита Мазепин и представитель Германии Мик Шумахер. В прошлом сезоне состав гонщиков был тем же.

Ранее Мазепин показал шлем, в котором выступит на тестах в Барселоне.

Новость по теме
Никита Мазепин показал шлем, в котором выступит на тестах в Барселоне. Фото
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022