«Хаас» провёл официальную презентацию нового болида. Фото

Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» представила фотографии с официальной презентации нового автомобиля.

Фото: Haasf1team

Фото: Haasf1team

Отметим, что ранее гоночный коллектив демонстрировал лишь ливрею и рендеры. А сегодня, 23 февраля, перед началом предсезонных тестов в Барселоне «Хаас» провёл полноценную презентацию болида.



Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не сумевшей набрать по итогам чемпионата ни одного очка. В этом сезоне за команду будут выступать россиянин Никита Мазепин и представитель Германии Мик Шумахер. В прошлом сезоне состав гонщиков был тем же.



Ранее Мазепин показал шлем, в котором выступит на тестах в Барселоне.