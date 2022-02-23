«Хаас» провёл официальную презентацию нового болида. Фото
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Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» представила фотографии с официальной презентации нового автомобиля.
Фото: Haasf1team
Фото: Haasf1team
Отметим, что ранее гоночный коллектив демонстрировал лишь ливрею и рендеры. А сегодня, 23 февраля, перед началом предсезонных тестов в Барселоне «Хаас» провёл полноценную презентацию болида.
Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не сумевшей набрать по итогам чемпионата ни одного очка. В этом сезоне за команду будут выступать россиянин Никита Мазепин и представитель Германии Мик Шумахер. В прошлом сезоне состав гонщиков был тем же.
Ранее Мазепин показал шлем, в котором выступит на тестах в Барселоне.
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