Леклер стал лучшим с утра в первый день тестов Формулы-1 в Барселоне. Мазепин — девятый

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Шарль использовал шины средней жесткости (С3). Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена». Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл был третьем.
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин продемонстрировал девятое время.
Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Первые день. Утренняя сессия:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.20,165 (C3, 80 кругов).
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,309 (C3, 50).
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,619 (C3, 77).
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,111 (C3, 52).
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,473 (C3, 43).
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,081 (C2, 80).
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +3,152 (C3, 54).
8. Николас Латифи («Уильямс») +3,214 (C3, 66).
9. Никита Мазепин («Хаас») +4,340 (C2, 18).
10. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +5,744 (C3, 9).
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