«Ред Булл» показал свой настоящий болид на сезон-2022 Формулы-1. Фото

Пресс-служба «Ред Булл» представила фото настоящего болида команды RB18 на новый сезон «Королевских гонок».
«Момент, которого вы все ждали», — говорится в описании к фото в официальном «твиттере» организации.
Фото: Oracle Red Bull Racing
Фото: Eric Alonso/Getty Images
Фотографию можно посмотреть на странице «Albert Fabrega» в «Твиттере».
Отметим, что на презентации австрийского гоночного коллектива, которая состоялась 9 февраля, был шоу-кар. Кроме того, не было официальных фотографий нового автомобиля и с шейкдауна.
В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен. Те же гонщики выступали и в прошлом сезоне.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 «Ред Булл» занял второе место.
- 23 февраля 2022
-
12:16
-
11:27
-
11:16
-
09:52
-
09:00
-
01:00
-
00:24
- 22 февраля 2022
-
22:57
-
21:39
-
21:00
-
20:13
-
19:33
-
19:06
-
18:16
-
18:13
-
17:40
-
15:55
-
15:01
-
14:01
-
12:54
-
12:01
-
10:56
-
09:52
-
00:58
- 21 февраля 2022
-
22:17
-
21:27
-
21:04
-
20:52
-
19:52
-
19:02
-
17:49
-
16:06
-
15:09
-
13:35
-
12:00