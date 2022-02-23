«Ред Булл» показал свой настоящий болид на сезон-2022 Формулы-1. Фото

Пресс-служба «Ред Булл» представила фото настоящего болида команды RB18 на новый сезон «Королевских гонок».

«Момент, которого вы все ждали», — говорится в описании к фото в официальном «твиттере» организации.

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Фотографию можно посмотреть на странице «Albert Fabrega» в «Твиттере».

Отметим, что на презентации австрийского гоночного коллектива, которая состоялась 9 февраля, был шоу-кар. Кроме того, не было официальных фотографий нового автомобиля и с шейкдауна.



В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен. Те же гонщики выступали и в прошлом сезоне.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 «Ред Булл» занял второе место.