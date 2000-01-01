«Вопиющее лицемерие». 7 главных скандалов Феттеля
От аварий на трассе до споров с политиками.
Авария с Уэббером в Турции-2010
При обгоне напарника в борьбе за победу Себ не оставил австралийцу места, а потом ещё и обвинил коллегу в аварии.
Оскорбление Картикеяна
На Гран-при Малайзии — 2012 Себ столкнулся с Нараином Картикеяном и назвал его «огурцом». Индийский аутсайдер попросил проявить уважение.
Нарушение командной тактики
На Гран-при Малайзии — 2013 Феттелю приказали не атаковать Марка Уэббера, но Себ нарушил команду «мульти-21» и выиграл гонку.
Осознанный контакт с Хэмилтоном
На гонке Ф-1 в Баку Феттель специально слегка врезался сбоку в Хэмилтона, отомстив за якобы имевший место «брейк-тест» позади сейфти-кара.
Ссоры с «Феррари» и Леклером
В концовке сезона-2019 Себ явно нервничал в борьбе с новым напарником Леклером. В Сочи игнорировал просьбы пропустить Шарля, а в Бразилии столкнулся с ним — ровно так, как в Турции с Уэббером.
Споры с венграми
На Гран-при Венгрии — 2021 Феттель надел «радужные» кроссовки. Тамаш Дойч, депутат Европарламента от Венгрии, почему-то сравнил это с демонстрацией свастики на Олимпиаде 1936 года.
Себ против нефтеносных песков
В дни ГП Канады — 2022 Феттель надел футболку и шлем с призывом к местным политикам отказаться от планов добычи нефтеносных песков.
Жёсткий ответ
Целый ряд канадских политиков в ответ напомнили Себу, что главный спонсор его команды – нефтяная компания Aramco. Заявления Феттеля назвали «вопиющим лицемерием».
Пропажа скандального шлема
Говорят, действия Феттеля не очень оценили как внутри команды, так и в руководстве Ф-1… К гонке Себ вернулся к стандартному дизайну. Но чего ждать дальше?
«Вопиющее лицемерие». 4-кратный чемпион Формулы-1 снова угодил в скандал
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