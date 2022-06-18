Канадский политик — о Феттеле: я видела много лицемерия, но это самое вопиющее

Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж раскритиковала четырёхкратного чемпиона мира пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.
Феттель намерен выступить в специальном шлеме на Гран-при Канады. Таким образом немецкий пилот хочет привлечь внимание к тому, что в Альберте добывают нефтеносные пески, что негативно сказывается на окружающей среде.
«За много лет я повидала много лицемерия, но это самое вопиющее. Гонщик, представляющий «Астон Мартин», жалуется на добычу нефтеносных песков. «Астон Мартин» финансируется компанией Saudi Aramco, которая ежедневно добывает нефти больше, чем кто-либо. Из всех компаний считается, что именно она вносит самый большой вклад в выбросы углекислого газа в атмосферу», — приводит слова Сэвидж Grandprix247.
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