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Канадский политик — о Феттеле: я видела много лицемерия, но это самое вопиющее

Канадский политик — о Феттеле: я видела много лицемерия, но это самое вопиющее
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Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж раскритиковала четырёхкратного чемпиона мира пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

Феттель намерен выступить в специальном шлеме на Гран-при Канады. Таким образом немецкий пилот хочет привлечь внимание к тому, что в Альберте добывают нефтеносные пески, что негативно сказывается на окружающей среде.

«За много лет я повидала много лицемерия, но это самое вопиющее. Гонщик, представляющий «Астон Мартин», жалуется на добычу нефтеносных песков. «Астон Мартин» финансируется компанией Saudi Aramco, которая ежедневно добывает нефти больше, чем кто-либо. Из всех компаний считается, что именно она вносит самый большой вклад в выбросы углекислого газа в атмосферу», — приводит слова Сэвидж Grandprix247.

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