Мода на чёрное: как выглядят все 10 машин Формулы-1 сезона-2023

Как будут выглядеть все машины Формулы-1 в 2023 году
От чемпионов из «Ред Булл» до аутсайдеров из «Уильямса».
Действующие чемпионы из «Ред Булл» скрывают новую машину, а на презентации показали прошлогоднюю с обновлённой ливреей. Но в паддоке не ждут революционных изменений — австрийцы и без того считаются фаворитами.
«Феррари» показала новинку и тут же провела обкатку. Новое шасси выглядит агрессивнее предыдущего — в Маранелло рассчитывают догнать «Ред Булл» за счёт более компактной компоновки и прибавки в мощности.
Новый «Мерседес» выглядит развитием прежней модели: немцы остались верны концепции с «нулевыми» понтонами. Если надежды инженеров оправдаются, за титул сразятся три команды.
«Альпин» провела презентацию позже всех, но фото новинки утекли в Сеть двумя днями ранее. Уже тогда специалисты обратили внимание на необычный кожух двигателя.
И всё же французам удалось нас удивить: на трёх стартовых Гран-при они будут использовать розовую ливрею в честь титульного спонсора BWT.
Новый «Макларен» в честь 60-летия марки получил индекс MCL60. В Уокинге надеются, что машина позволит вернуться в лидеры средней группы, а дебютант Пиастри сможет быстро освоиться.
Наиболее радикальные перемены в ливрее у «Альфа Ромео»: машины предстанут в чёрно-красной раскраске вместо красно-белой. Формально это произошло из-за смены титульного спонсора, но на практике дело в весе.
«Астон Мартин» удивил радикальной интерпретацией решения «Феррари» в области понтонов: выемки сверху настолько глубокие, словно туда можно посадить журналиста с камерой! Посмотрим, порадует ли новинка Алонсо.
В «Хаасе» тоже изменили ливрею: теперь преобладает чёрный, в то время как красный остался в основном на антикрыльях. Но не сдерут ли и его перед первой гонкой ради экономии веса?
В «Альфа Таури», в отличие от «Ред Булл», скрывать машину не стали. В ливрею вернулся красный цвет, которым прежде активно пользовалась «Торо Россо» — спасибо новому спонсору из Польши.
Британцы показали настоящий болид, но все думали, что это прошлогодняя модель в новой ливрее. В 2022-м Гроув упал в подвал таблицы — поможет ли новинка выбраться оттуда?
Мода на чёрное: как выглядят все 10 машин Формулы-1 сезона-2023
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