«Феррари» станет мощнее и всех победит? В новом сезоне Ф-1 за титул поборются три команды

Прошлый год для «Феррари» стал самым большим провалом после сезона-2020, когда из-за слабых силовых установок команда откатилась на шестое место в Кубке конструкторов. Но теперь, когда Фредерик Вассёр сменил на посту руководителя Маттиа Бинотто, а инженеры лучше разобрались с машиной, гонщиков «Скудерии» ждёт немыслимая прибавка в полторы секунды — обо всём этом в деталях рассказывают сразу несколько итальянских СМИ…

Попробуем разобраться, сколько правды в этих слухах и как будет выглядеть борьба за титул в сезоне-2023.

Мощнее, надёжнее, быстрее

В январе на страницах итальянской La Gazzetta dello Sport появился рейтинг мотористов, из которого следует, что в Маранелло добились прибавки в 30 лошадиных сил — больше, чем кто-либо из соперников. Так, по информации La Gazzetta dello Sport, силовые установки «Мерседеса» в новом сезоне будут выдавать на 16 лошадиных сил больше, а моторы «Ред Булл» — на 10. Агрегаты «Рено», исходя из материала, мощнее не стали.



Примерно в то же время, по данным издания Motorsport Italia, прибавки в мощности удалось добиться за счёт надёжности силовой установки. В прошлом году охлаждение двигателя было спроектировано с небольшим запасом, и теперь инженеры уменьшат радиаторы, благодаря чему автомобиль станет немного легче и компактнее, более эффективен с аэродинамической точки зрения. Всё это, по данным Formula1.uno, позволит новой «Феррари» быть на круге на секунду быстрее — и это с поправкой на потерю пяти десятых из-за новых требований к жёсткости днища.

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр Фото: ferrari.com

Новый руководитель команды предсказуемо от всех слухов открещивается. «Понятия не имею, откуда берутся все эти цифры. Они просто смешные», — сказал на встрече с журналистами Фредерик Вассёр, отметив — «заморозка» двигателей подразумевает, что дорабатывать их можно лишь в целях повышения безопасности и надёжности.

Однако одно другому не мешает: если инженерам удалось сделать двигатель крепче, его можно будет дольше использовать в предельных режимах, время преодоления дистанции станет меньше. Кроме того, не факт, что дополнительные 30 сил, если они вообще есть, «Феррари» сможет использовать на протяжении всей дистанции — на дистанции гонки прибавка наверняка будет смотреться скромнее, чем секунда с круга. Так или иначе, как добавляет Вассёр, более ясной картина станет лишь на тестах в Бахрейне.

Три команды в борьбе за титул?

В паддоке прогресса ждут не только от «Феррари», но и от «Мерседеса». Немцы, начавшие сезон-2022 в ранге действующих обладателей Кубка конструкторов, поначалу с трудом цеплялись даже за подиумы, однако ближе к концу года время от времени боролись с «Ред Булл», и в конце концов Джордж Расселл победил в Сан-Паулу.



Предполагается, что, окончательно разобравшись со своим шасси, в «Мерседесе» смогут если не опережать «Ред Булл», то хотя бы регулярно с австрийцами бороться. Пока неясно, какую роль сыграет уход главного стратега Джеймса Ваулза, но сезон-2022 «Мерседес» заканчивал сильнее, чем начинал, и было бы логично предположить, что тренд продолжится.

В Бразилии «Мерседесу» удалось победить «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Одновременно с этим в паддоке предполагают, что «Ред Булл» не сможет развить своё преимущество. В условиях ограничения бюджетов и наименьшей среди всех команд квоты на работу в аэродинамической трубе (ещё больше урезанной после скандала с превышением бюджета в 2021 году) у инженеров не будет возможности сравнивать различные решения, рассчитывать потенциал каждого из них и выбирать наилучшее.



Другими словами, потенциал «Ред Булл» в развитии собственной машины будет ограничен, инженерам придётся ещё тщательнее выбирать, какие решения проверять методами CFD, какие — продуть в аэродинамической трубе, а от каких — отказаться вовсе. «Каждая сессия имеет значение. У «Мерседеса», например, на 20% больше времени в трубе — это много. Но мы справимся», — отметил руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Нужно ждать тестов

На данный момент любые подсчёты расстановки сил носят исключительно умозрительный характер — даже в командах не знают, в какой форме они окажутся на зимних тестах. Определённые цифры ещё могут дать инженерам представление о том, насколько машина быстра относительно прошлогодней модели, но предсказать форму соперников не может никто — где гарантия, что другим не удалось добиться ещё большей прибавки? Возможно, двигатели «Феррари» и правда будут выдавать на 30 лошадиных сил больше, но они не особенно помогут, если другие двигатели тоже станут мощнее.



Судить о расстановке сил в новом сезоне можно будет лишь по итогам первой гонки — Гран-при Бахрейна 5 марта, однако некоторые предположения появятся уже по ходу зимних тестов они пройдут на трассе «Сахир» с 23 по 25 февраля. Пока же остаётся ждать презентаций новых машин — первую из них уже 31 января проведёт «Хаас».