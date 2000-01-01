Гонщик «Феррари» отбил часы за € 600 тыс.
Карлос Сайнс не растерялся после ограбления.
Карлос Сайнс стал очередной жертвой грабителей. У пилота «Феррари» отобрали часы около гостиницы Armani в Милане.
Воры украли часы Richard Mille стоимостью в € 600 тыс. Однако Сайнс с охранником и свидетелями ограбления бросились в погоню.
Преступники словно не ожидали, что гонщик и его помощники дадут отпор. Воров удалось задержать и передать полиции, а часы — вернуть.
«Самое главное, что все мы в порядке и всё случившееся останется лишь неприятным происшествием. Большое спасибо тем, кто помог нам вчера», — отметил Сайнс.
Это второй успех Сайнса за день: в воскресной гонке Карлос финишировал на подиуме, отбив атаки партнёра по команде Шарля Леклера.
Леклер сам стал жертвой грабителей год назад: у монегаска стащили с руки часы стоимостью в € 300 тыс.
Дорогих часов лишался и пилот «Макларена» Ландо Норрис: его ограбили на парковке после матча Евро-2020. К слову, присяжные недавно признали невиновным подозреваемого в краже.
У гонщика «Феррари» отобрали часы за € 600 тыс., но он догнал и задержал воров!
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