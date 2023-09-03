Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари»

Перед стартом Гран-при Италии экс-чемпион мира Нико Росберг посетовал, что в квалификации «Феррари» допустила ошибку. Шарль Леклер, мол, должен был настоять на том, чтобы напарник дал ему слипстрим. Пинать «Скудерию» по любому поводу — это беспроигрышный вариант для любого эксперта в паддоке, однако немец так и не пояснил, почему слипстрим должен был получить именно Леклер.

На домашнем для «Феррари» этапе Шарль весь уикенд был медленнее Сайнса, лишь благодаря настройкам испанца обрёл темп — и чуть не лишил команду подиума на последних кругах!

Разбираем безумную дуэль партнёров по команде на финише Гран-при Италии.

Чей слипстрим?

То, что «Феррари» будет сильна в Монце, стало понятно ещё в пятницу, когда лучшее время осталось за Карлосом Сайнсом. Однако Шарль Леклер столкнулся с проблемами: в конце дня он был только шестым и проигрывал испанцу 0,36 секунды. Как признается Леклер после квалификации, в пятницу он избрал неверное направление в настройках, а в субботу утром скопировал регулировки напарника. Тем не менее даже с ними в третьей сессии свободных заездов Леклер проигрывал Сайнсу почти 0,6 секунды, тогда как Карлос вновь возглавил протоколы.

В такой ситуации, если уж команда и решилась пожертвовать финальной попыткой одного из пилотов, чтобы максимизировать шансы на успех, то слипстрим должен был быть у Сайнса. Он весь уикенд был быстрее партнёра по команде, да и в чемпионате в данный момент располагался выше. Но в «Феррари» рассудили, что пилоты будут работать сами по себе — и в конце концов Сайнс снова оказался быстрее и завоевал поул-позицию.

Карлос Сайнс в квалификации Гран-при Италии Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В гонке, несмотря на все надежды тифози, шансов против «Ред Булл» у «Скудерии» не было. Удивило скорее то, как долго Ферстаппен ждал шанса на обгон, не предпринимая активных действий. На 15-м круге Макс получил возможность и вырвался в лидеры, а затем гонщиков «Феррари» одного за другим прошёл и Серхио Перес. В теории шанс оказать соперникам более достойное сопротивление был, однако на фоне разницы в темпе и работы с резиной исход был предрешён в пользу «Ред Булл».

Третье и четвёртое место в домашней гонке — вполне достойный для «Феррари» результат. Это четвёртый в нынешнем сезоне подиум «Скудерии» и первый — для Сайнса. Леклера, однако, такой расклад не устраивал — он стал оказывать прессинг на партнёра по команде, пошёл в атаку, увидел, что тот не намерен уступать, но всё равно продолжил попытки выйти вперёд.

Борьба Сайнса и Леклера могла закончиться двойным сходом Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Несколько раз пилоты блокировали колёса и срезали шикану в начале круга — любой из этих эпизодов мог привести к проколу шины и сломанному антикрылу. Любая подобная атака могла выбить из топ-3 обе машины — и это в домашней для «Феррари» гонке! Причём даже в случае успеха атака Леклера ничего команде не давала — догнать Переса у него уже не было шансов, для «Скудерии» это всё равно были бы третье и четвёртое места. Шарль рисковал подиумом команды только ради того, чтобы подняться на него самому — вместо напарника.

В концовке Гран-при Италии на глазах у сотен тысяч тифози Леклер поставил личные интересы выше интересов своей команды — «Феррари». Не факт, что болельщики об этом просто забудут, и уж точно об этом не забудет Сайнс. В следующий раз Карлос сделает всё, чтобы не жертвовать ничем ради напарника, и теперь у него ещё больше прав считать себя лидером команды — в общем зачёте его отрыв от напарника только вырос.

Не то время и место

Поступок Леклера можно оправдать жаждой победы, честолюбием спортсмена, который хочет доказать себе и окружающим, что он всё-таки быстрее того, кому уступил накануне. К тому же Шарль, судя по всему, испытывал меньше проблем с резиной, а значит, лучше напарника компенсировал недостаток шасси. Более того, разве другие пилоты с чемпионскими амбициями не позволяли себе грубостей в приступе эгоизма? Считается, что без этого чемпионом вообще не стать.

Это неверный взгляд. Чемпионский характер не в том, чтобы проявлять грубость. Он в том, чтобы верно расставлять приоритеты, понимать, когда эта грубость необходима, и без промедления действовать. Ферстаппен не раз сходился на трассе с Хэмилтоном, но в каждом из эпизодов у него был повод рисковать столкновением. А какой повод был у Леклера? Речь шла даже не о победе, да и за титул Шарль не борется — к чему ему эти три очка?

Леклер перед стартом Гран-при Италии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Откровенно говоря, монегаска можно даже похвалить за смелость, за то, что готов был бороться до конца, стремился добиться максимума. В то же время расстановка приоритетов в голове пилота вызывает вопросы. Этот подиум и три очка не стоили отношений с напарником, который в будущем мог бы помочь в борьбе за что-то большее, чем нижняя ступень подиума.

Если после этого эпизода отношения между пилотами «Феррари» разладятся, это будет уже второй случай, когда Леклер не ужился с напарником — сотрудничество с Феттелем у монегаска тоже складывалось не лучшим образом. Собственно, Шарль уже во второй гонке за «Скудерию» — на Гран-при Бахрейна 2019-го — ослушался приказа и обогнал напарника.

Сайнс впервые на подиуме в Монце в цветах «Феррари» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Что до Сайнса, то он провёл великолепный этап. На протяжении всего этапа он выжимал из машины максимум и допустил лишь одну небольшую оплошность — когда заблокировал колесо и пропустил на первое место Макса Ферстаппена. И пусть техника не позволяла подняться выше третьего, Карлос доказал всем, что способен быть лидером команды.

Не секрет, что в «Феррари» связывают своё будущее с Шарлем Леклером, но действующий контракт монегаска истекает в следующем сезоне. Однако он в последнее время не скрывает разочарования автомобилем и не гнушается критиковать команду. Подобное поведение можно было бы стерпеть, если бы гонщик всегда был в своей наилучшей форме, но до этого монегаску пока далеко. Мало того, что Леклер в Монце постоянно был позади Сайнса, он, напомним, сам испортил себе этап в Зандворте. Так зачем «Скудерии» такое будущее?