Как неудачи довели гонщика лучшей команды Формулы-1 до ментальных проблем

Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
У гонщика лучшей команды Ф-1 ментальные проблемы
У гонщика лучшей команды Ф-1 ментальные проблемы
И это человек, идущий в общем зачёте вторым!
AMP-версия
Серхио Перес недавно признался: по ходу сезона-2023 ему пришлось обратиться к психологу.
Серхио Перес недавно признался: по ходу сезона-2023 ему пришлось обратиться к психологу.
И это после блестящего старта сезона: Чеко выиграл два из четырёх Гран-при и рассчитывал побороться с Ферстаппеном за титул.
И это после блестящего старта сезона: Чеко выиграл два из четырёх Гран-при и рассчитывал побороться с Ферстаппеном за титул.
Но дальше <a href="https://www.championat.com/auto/article-5145257-gonschik-red-bull-serhio-peres-vsego-za-3-gran-pri-lishilsya-shansov-na-chempionstvo-kak-on-provalilsya.html">что-то пошло не так</a>: аварии, провалы в квалификации, критика со стороны <a href="https://www.championat.com/auto/news-5260366-palmer-peres-rasteryal-svoyo-gonochnoe-masterstvo.html">журналистов</a> и болельщиков. И <a href="https://www.championat.com/auto/news-5256926-gollandskie-eksperty-o-perese-on-gotov-k-zaversheniyu-karery-i-vystavlyaet-sebya-durakom.html">давление</a>…
Но дальше что-то пошло не так: аварии, провалы в квалификации, критика со стороны журналистов и болельщиков. И давление
«Было ощущение, словно я за рулём другого болида, который подходит мне не так хорошо. Периодически было невозможно даже выйти в Q3, что пошатнуло мою уверенность в себе».
«Было ощущение, словно я за рулём другого болида, который подходит мне не так хорошо. Периодически было невозможно даже выйти в Q3, что пошатнуло мою уверенность в себе».
«Я ездил без какой-либо уверенности. Наступил момент, когда я просто не мог разрешить эту проблему. Было очень сложно».
«Я ездил без какой-либо уверенности. Наступил момент, когда я просто не мог разрешить эту проблему. Было очень сложно».
«Я нанял специалиста по ментальным вопросам — потому что моя семья заслуживает счастливого отца дома».
«Я нанял специалиста по ментальным вопросам — потому что моя семья заслуживает счастливого отца дома».
«Но уверенность вернулась ко мне, когда я осознал, что самостоятельно выигрывал гонки в этом сезоне. Осмелюсь сказать, что сейчас я вновь готов на 100%».
«Но уверенность вернулась ко мне, когда я осознал, что самостоятельно выигрывал гонки в этом сезоне. Осмелюсь сказать, что сейчас я вновь готов на 100%».
«Вновь уверен, что смогу побороться за титул чемпиона мира в следующем году», — оптимистично закончил свой рассказ Перес.
«Вновь уверен, что смогу побороться за титул чемпиона мира в следующем году», — оптимистично закончил свой рассказ Перес.
Как неудачи довели гонщика лучшей команды Формулы-1 до ментальных проблем
Читайте также
Феттель построил домики для пчёл на трассе Ф-1
Феттель построил домики для пчёл на трассе Ф-1
Карлоса Сайнса ограбили, но он задержал воров
Карлоса Сайнса ограбили, но он задержал воров
«Уильямс» может потерять $ 100 млн из-за иска
«Уильямс» может потерять $ 100 млн из-за иска
Топ-5 лучших гонщиков первой части сезона Ф-1
Топ-5 лучших гонщиков первой части сезона Ф-1
9 главных событий первой части сезона Формулы-1
9 главных событий первой части сезона Формулы-1
Сколько стоит каждая из 10 команд Формулы-1?
Сколько стоит каждая из 10 команд Формулы-1?
Эпичный провал Серхио Переса в Формуле-1
Эпичный провал Серхио Переса в Формуле-1
Едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
Едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Самые успешные команды в истории Формулы-1
Самые успешные команды в истории Формулы-1
Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов с травмами
Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов с травмами
Самые «пожилые» гонщики Ф-1 на подиуме
Самые «пожилые» гонщики Ф-1 на подиуме
Как выглядят 10 новых машин Формулы-1
Как выглядят 10 новых машин Формулы-1
10 лучших моторов в истории Формулы-1
10 лучших моторов в истории Формулы-1
Скандальные высказывания Льюиса Хэмилтона
Скандальные высказывания Льюиса Хэмилтона
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android