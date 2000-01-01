У гонщика лучшей команды Ф-1 ментальные проблемы
И это человек, идущий в общем зачёте вторым!
Серхио Перес недавно признался: по ходу сезона-2023 ему пришлось обратиться к психологу.
И это после блестящего старта сезона: Чеко выиграл два из четырёх Гран-при и рассчитывал побороться с Ферстаппеном за титул.
Но дальше что-то пошло не так: аварии, провалы в квалификации, критика со стороны журналистов и болельщиков. И давление…
«Было ощущение, словно я за рулём другого болида, который подходит мне не так хорошо. Периодически было невозможно даже выйти в Q3, что пошатнуло мою уверенность в себе».
«Я ездил без какой-либо уверенности. Наступил момент, когда я просто не мог разрешить эту проблему. Было очень сложно».
«Я нанял специалиста по ментальным вопросам — потому что моя семья заслуживает счастливого отца дома».
«Но уверенность вернулась ко мне, когда я осознал, что самостоятельно выигрывал гонки в этом сезоне. Осмелюсь сказать, что сейчас я вновь готов на 100%».
«Вновь уверен, что смогу побороться за титул чемпиона мира в следующем году», — оптимистично закончил свой рассказ Перес.
Как неудачи довели гонщика лучшей команды Формулы-1 до ментальных проблем
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