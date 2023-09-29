Палмер: Перес растерял своё гоночное мастерство

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер прокомментировал последние выступления пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который не смог удачно выступить на Гран-при Сингапура, а также не завершил гонку на Гран-при Японии.

«В Сингапуре Перес выбил Цуноду из игры на первом круге и позже лишил Албона очков, получив пятисекундный штраф, который не повлиял на его позицию. Двум менее именитым командам пришлось сожалеть об упущенных возможностях.

Его возвращение в Японии было недолгим, поскольку он врезался в Кевина Магнуссена в шпильке 11-го поворота и без необходимости развернул пилота «Хааса», получив ещё один пятисекундный штраф. Этот шаг, без сомнения, был вызван разочарованием из-за того, что он ехал на самой быстрой машине и дольше, чем ожидалось, оставался за самой медленной машиной, отчаянно пытаясь вернуть хоть какие-то позиции. Но это также был совершенно безнадёжный шаг для гонщика, который, кажется, растерял своё гоночное мастерство», — написал Палмер в колонке на официальном сайте Формулы-1.