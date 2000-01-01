Крах Серхио Переса в Формуле-1
Ещё 3 Гран-при назад он был претендентом на титул, а теперь…
В Майами Чеко взял поул и в гонке заставил Ферстаппена попотеть. Между ними было лишь 14 очков в общем зачёте. Что же затем случилось с мексиканцем?!
Всё началось в Монако, когда Чеко необъяснимо разбил машину в квалификации и обрёк себя на старт с 20-й позиции.
В гонке не удалось даже просто пробиться в очковую зону. Серхио финишировал на бесславном 16-м месте.
В Испании дела едва ли пошли лучше. В квалификации — новый провал: вылет в гравий и только 11-й результат.
В гонке Серхио удалось добраться до четвёртой позиции. Но почему-то есть ощущение, что Ферстаппен в аналогичной ситуации точно поднялся бы на подиум.
Квалификация в Канаде — третья кряду неудача Переса. Серхио вновь не добрался до третьего сегмента: из-за странной шинной тактики мексиканец стал 12-м.
Гонка тоже разочаровала: да, есть шестое место, но Перес ехал медленнее стартовавших рядом с ним пилотов «Феррари».
Отставание от Ферстаппена выросло до космических 69 очков. Борьбы за титул больше нет. Сам пилот признаёт: думать надо не о чемпионстве, а о внезапно пропавшей скорости.
Крах Переса: как всего за 3 Гран-при лишиться шансов на чемпионство Ф-1
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