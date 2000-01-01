Крах Переса: как всего за 3 Гран-при лишиться шансов на чемпионство Ф-1

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Крах Серхио Переса в Формуле-1
Крах Серхио Переса в Формуле-1
Ещё 3 Гран-при назад он был претендентом на титул, а теперь…
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В Майами Чеко взял поул и в гонке заставил Ферстаппена попотеть. Между ними было лишь 14 очков в общем зачёте. Что же затем случилось с мексиканцем?!
В Майами Чеко взял поул и в гонке заставил Ферстаппена попотеть. Между ними было лишь 14 очков в общем зачёте. Что же затем случилось с мексиканцем?!
Всё началось в Монако, когда Чеко <a href="https://www.championat.com/auto/article-5117645-avariya-serhio-peresa-v-kvalifikacii-gran-pri-monako-ferstappen-i-alonso-srazyatsya-za-pobedu.html">необъяснимо разбил машину</a> в квалификации и обрёк себя на старт с 20-й позиции.
Всё началось в Монако, когда Чеко необъяснимо разбил машину в квалификации и обрёк себя на старт с 20-й позиции.
В гонке не удалось даже просто пробиться в очковую зону. Серхио финишировал на бесславном 16-м месте.
В гонке не удалось даже просто пробиться в очковую зону. Серхио финишировал на бесславном 16-м месте.
В Испании дела едва ли пошли лучше. В квалификации — <a href="https://www.championat.com/auto/article-5125673-kvalifikaciya-gran-pri-ispanii-formuly-1-lekler-stal-19-m-peres-11-m-poul-pozishen-u-maksa-ferstappena.html">новый провал</a>: вылет в гравий и только 11-й результат.
В Испании дела едва ли пошли лучше. В квалификации — новый провал: вылет в гравий и только 11-й результат.
В гонке Серхио удалось добраться до четвёртой позиции. Но почему-то есть ощущение, что Ферстаппен в аналогичной ситуации точно поднялся бы на подиум.
В гонке Серхио удалось добраться до четвёртой позиции. Но почему-то есть ощущение, что Ферстаппен в аналогичной ситуации точно поднялся бы на подиум.
<a href="https://www.championat.com/auto/article-5142233-kvalifikaciya-gran-pri-kanady-f-1-lekler-i-peres-ne-proshli-v-tretij-segment-ferstappen-vzyal-poul-hyulkenberg-vtoroj.html">Квалификация в Канаде</a> — третья кряду неудача Переса. Серхио вновь не добрался до третьего сегмента: из-за странной шинной тактики мексиканец стал 12-м.
Квалификация в Канаде — третья кряду неудача Переса. Серхио вновь не добрался до третьего сегмента: из-за странной шинной тактики мексиканец стал 12-м.
Гонка тоже разочаровала: да, есть шестое место, но Перес ехал медленнее стартовавших рядом с ним пилотов «Феррари».
Гонка тоже разочаровала: да, есть шестое место, но Перес ехал медленнее стартовавших рядом с ним пилотов «Феррари».
Отставание от Ферстаппена выросло до космических 69 очков. Борьбы за титул больше нет. Сам пилот <a href="https://www.championat.com/auto/news-5143317-peres-borba-za-titul-v-nastoyaschij-moment-ya-bolshe-obespokoen-svoej-skorostyu.html">признаёт</a>: думать надо не о чемпионстве, а о внезапно пропавшей скорости.
Отставание от Ферстаппена выросло до космических 69 очков. Борьбы за титул больше нет. Сам пилот признаёт: думать надо не о чемпионстве, а о внезапно пропавшей скорости.
Крах Переса: как всего за 3 Гран-при лишиться шансов на чемпионство Ф-1
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