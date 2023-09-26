Голландские эксперты — о Пересе: он готов к завершению карьеры и выставляет себя дураком

Бывшие пилоты Формулы-1, Ян Ламмерс и Роберт Дорнбос, сделали предположение о будущем мексиканского пилота Серхио Переса в «королевских автогонках», также рассказав о возможном недовольстве со стороны Хельмута Марко и о возможной замене мексиканца на Лиама Лоусона.
«Когда вы видите, что Перес делает с этой прекрасной машиной — это почти преступление. Думаю, Перес действительно близок к завершению карьеры. Ведь действительно, насколько ему весело? То, что мы видим, — это полное отсутствие мотивации, драйва и остроты — всего, на самом деле. Думаю, «Ред Булл» может подготовиться к тому, чтобы посадить Лоусона на это место», — приводит слова Ламмерса PlanetF1 со ссылкой на NOS.
«Думаю, что Хельмут Марко полностью покончил с Пересом. У него были хорошие моменты, но это было очень давно. Теперь он просто причиняет вред и выставляет себя дураком. Думаю было бы здорово поработать вместе с таким человеком [Лоусоном] и в то же время посмотреть, где он действительно готов ему противостоять», — приводит слова Дорнбоса PlanetF1.
В текущем сезоне Перес занимает второе место в личном зачёте, одержав всего лишь две победы, последнняя — на Гран-при Азербайджана. На последнем Гран-при Японии мексиканцу не удалось завершить гонку из-за аварии с болидом «Хааса».
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