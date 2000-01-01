Сразу 11 фигуристок рискнули с ультра-си на первенстве России! Что из этого вышло?

12 фигуристок заявили ультра-си на первенстве России! Что из этого вышло?
Софья Дзепка отказалась от риска, а вот все остальные девушки на него пошли.
Мария Мазур
Заявка: четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп.
В прокате дважды заходила на четверной тулуп (падение и бабочка).
В прокате дважды заходила на четверной тулуп (падение и бабочка).
Варвара Кравчина
Заявка: четверной тулуп.
В прокате упала с него.
В прокате упала с него.
Надежда Понтелеенко
Заявка: четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной тулуп.
В прокате упала с четверного тулупа, на второй не заходила.
В прокате упала с четверного тулупа, на второй не заходила.
Алиса Юрова
Заявка: тройной аксель.
В прокате упала с него.
В прокате упала с него.
Алёна Принëва
Заявка: четверной лутц в каскаде в тройным тулупом, четверной лутц в секвенции с двумя двойными акселями.
В прокате пошла на один четверной лутц и упала с него.
В прокате пошла на один четверной лутц и упала с него.
Мария Гордеева
Заявка: четверной сальхов в секвенции с двойным акселем, четверной сальхов.
В прокате дважды заходила на четверной сальхов и падала.
В прокате дважды заходила на четверной сальхов и падала.
Елизавета Лабутина
Заявка: тройной аксель.
В прокате упала с него.
В прокате упала с него.
Екатерина Ципухина
Заявка: четверной сальхов в секвенции с двойным акселем, четверной сальхов.
В прокате пошла на один четверной сальхов (чисто).
В прокате пошла на один четверной сальхов (чисто).
Лидия Плескачëва
Заявка: тройной аксель.
Сделала его в прокате.
Сделала его в прокате.
Алиса Двоеглазова
Заявка: четверной лутц в секвенции с двойным акселем, четверной лутц, четверной тулуп, четверной риттбергер.
В прокате пошла на сольные четверной лутц (чисто) и четверной тулуп (касание рукой).
В прокате пошла на сольные четверной лутц (чисто) и четверной тулуп (касание рукой).
Маргарита Базылюк
Заявка: тройной аксель, четверной тулуп в секвенции с двойным акселем, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с сальховом через ойлер.
В прокате исполнила всё, что указано в заявке.
В прокате исполнила всё, что указано в заявке.
Сразу 11 фигуристок рискнули с ультра-си на первенстве России! Что из этого вышло?
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