Сезон Александра Кокорина в цифрах
Нападающий «Фиорентины» как минимум в одном пункте — третий в команде. Вся статистика — Opta.
Всего провёл 3 матча
Если точнее, 28 минут на поле. Выходил с «Дженоа» (9 минут), «Интером» (6 минут) и «Наполи» (13 минут). Дальше каждый слайд — боль.
0 (ноль) голов
0 голевых передач
0 ударов по воротам
0 передач под удар
0 обводок
0 касаний в чужой штрафной
За эти матчи у Кокорина было 9 единоборств, выиграл 4 из них
И 12 передач — из них 7 удачных
Кокорин — третий в «Фиорентине», если брать зарплату
У Александра € 1,8 млн. Больше зарабатывают лишь Никола Миленкович (€ 2,5 млн) и Хосе Кальехон (€ 2,2 млн). Николас Гонсалес, Лукас Торрейра и Софьян Амрабат — аналогично € 1,8 млн.
Сезон Александра Кокорина в цифрах
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