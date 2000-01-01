Кокорин — третий в «Фиорентине», если брать зарплату

У Александра € 1,8 млн. Больше зарабатывают лишь Никола Миленкович (€ 2,5 млн) и Хосе Кальехон (€ 2,2 млн). Николас Гонсалес, Лукас Торрейра и Софьян Амрабат — аналогично € 1,8 млн.